دبي تواصل اجتذاب الشركات .. العالم يعاني من ضعف الطلب على العقارات التجارية

في الوقت الذي تعاني فيه العقارات التجارية عالميا من تراجع معدلات الإشغال وعائدات الإيجارات، تواصل دبي اجتذاب الشركات متعددة الجنسيات الباحثة عن المساحات المكتبية عالية الجودة، بحسب وكالة بلومبرج.

صرَّح الرئيس التنفيذي لـ”مجموعة تيكوم”، عبد الله بالهول للمراسلين اليوم الأربعاء، بعد إعلان الشركة زيادة الإيرادات 6%: “هناك طلب قوي على منطقة الأعمال المركزية، ما يبرز أن العملاء يفضلون المساحات المكتبية عالية الجودة الموجودة في موقع متميز”.

وأضاف: “ما نزال نشهد اهتماماً كبيراً من الشركات متعددة الجنسيات التي تتطلع إلى توسيع وجودها في دبي والمنطقة”.

أعلنت الشركة، التي تضم بين مستأجريها “ميتا بلاتفورمز” و”ألفابت”، ارتفاع إيراداتها في الربع الثاني إلى 535.1 مليون درهم (146 مليون دولار). أضافت الشركة 1500 مستأجر جديد في النصف الأول من العام، واستقر معدل الإشغال عند 87%، وفقاً لبيان تنظيمي.

الطلب على العقارات التجارية

عزز تدفق الشركات التي تؤسَس في دبي سوق العقارات التجارية، وساعد على إنهاء تراجع امتد لعدة أعوام في سوق العقارات. ارتفع متوسط معدلات الإشغال من 84.8% إلى 92.7% في الربع الثاني، مدفوعاً بالطلب المتزايد والتوفّر المحدود للمعروض عالي الجودة، وفقاً لتقرير حديث أصدرته شركة “سي بي آر إي جروب”.

ارتفع متوسط الإيجارات للعقارات التجارية المميزة في إمارة دبي بنحو 17%، حسب “سي بي آر إي”، مما دفع متوسط الأسعار المطلوبة لتخطي مستويات 2019، بالمقارنة مع زيادة بمتوسط 5% للعقارات المميزة في لندن، وبلوغ المساحات الشاغرة مستوى قياسياً في الولايات المتحدة، حيث تتخلى شركات التكنولوجيا العملاقة عن آلاف الأمتار المربعة من المساحات المكتبية.

على النقيض، يسارع المستثمرون إلى شراء أصول في دبي. وقد جذب برج مكتبي في قلب الحي المالي بالمدينة اهتمام أكثر من 10 شركات على مستوى العالم، وفقاً لما كشفته “بلومبرج” يوم الأربعاء.

تدير “تيكوم” عدداً من مناطق الأعمال في دبي، تضم “مدينة دبي للإعلام” و”مدينة دبي للإنترنت” و”مدينة دبي للاستوديوهات”، وقال رئيسها التنفيذي بالهول إنه بينما تُبنى المشروعات الجديدة بعد أعوام من نشاط الإنشاء المحدود؛ سيستمر الطلب في تجاوز المعروض المتاح في السوق.