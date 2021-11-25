أسواق عربية

دبي تنشر الإطار العام لتأسيس الشركات ذات غرض الاستحواذ

هيئة الرقابة المالية في مصر وافقت مطلع شهر نوفمبر على السماح بتأسيس وترخيص الشركات ذات غرض الاستحواذ
أيمن عزام 8:10 م, الخميس, 25 نوفمبر 21 8:10 م, الخميس, 25 نوفمبر 21

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نشرت سلطة دبي للخدمات المالية، الهيئة المنظمة لمركز دبي المالي العالمي، الإطار العام لتأسيس الشركات ذات غرض الاستحواذ  (SPAC) ويأتي ذلك بعد إطلاق سوق أبوظبي المالي في 9 نوفمبر ما وصفه بأول إطار تنظيمي في المنطقة لإدراج شركات ” الشيك على بياض.”

الشركات ذات غرض الاستحواذ

السطلة أشارت إلى أنَّ الهدف من تركيز “موجز الأسواق”، الصادر اليوم الخميس، على الشركات ذات غرض الاستحواذ، هو توفير معلومات عامة حول نهجها المحتمل لإدراج مثل هذه الشركات في مركز دبي المالي العالمي.

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وأضافت: “رغم أنَّه ليست لدينا حالياً قواعد محددة لإدراج شركات “الشيك على بياض”؛ فإنَّنا نتوقَّع من المتقدمين بطلبات تأسيس شركات ذات غرض الاستحواذ إثبات ملاءمة أعمالهم للإدراج وفق قوانين سلطة دبي للخدمات المالية، وذلك بحسب كل حالة على حدة. على أن يتم تقديم إطار تنظيمي أكثر تفصيلاً في المستقبل”.

يُذكر أنَّ هيئة الرقابة المالية في مصر وافقت مطلع شهر نوفمبر على السماح بتأسيس وترخيص الشركات ذات غرض الاستحواذ، في ظل الفورة التي يشهدها هذا النشاط منذ بداية العام في الأسواق العالمية، وفي أسواق المنطقة مؤخراً.

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بقلم أيمن عزام

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