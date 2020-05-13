دبي تمنح الإقامة الذهبية لأصحاب التخصصات الطبية

لأصحاب التخصصات الطبية في هيئة الصحة بدبي، ممن يعملون على تقديم الخدمات الطبية المباشرة لمرضى فيروس كورونا

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، منح الإقامة الذهبية لمدة عشر سنوات لأصحاب التخصصات الطبية في هيئة الصحة بدبي، ممن يعملون على تقديم الخدمات الطبية المباشرة لمرضى فيروس كورونا ، بحسب سبوتنيك الروسية.

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي ببيان على صفحته الرسمية على موقع “تويتر”، اليوم الأريعاء “محمد بن راشد يوجه بمنح الإقامة الذهبية لمدة عشر سنوات لأصحاب التخصصات الطبية المختلفة في هيئة الصحة بدبي، ممن يعملون على تقديم الخدمات الطبية المباشرة لمرضى كوفيد-19، كبادرة شكر وتقدير من سموه للفرق العاملة في خط الدفاع الأول لتأمين سلامة المجتمع”.

​في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الأربعاء، تسجيل 725 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 20386 حالة.

كما تم تسجيل 3 حالات وفاة، ترفع العدد الكلي في الإمارات إلى 206، وذلك بالتزامن مع توسيع نطاق الفحوصات في الدولة.

وتم تسجيل 511 حالة تعافي من “كوفيد 19″، ليصبح إجمالي هذه الحالات في الإمارات 6523 حالة.

إلى ذلك، قررت سلطات دبي، أمس، فتح الحدائق العائمة أمام الجمهور، والسماح للفنادق بفتح شواطئها أمام النزلاء، باشتراطات وقائية صارمة؛ وذلك بعد إغلاقها جراء تفشي وباء “كورونا”.