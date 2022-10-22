دبي تمدد استلام الخطابات من المطورين العالميين لإنشاء مجمع للألواح الشمسية

مددت هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” فترة استلام خطابات الاهتمام من المطورين العالميين لإنشاء مجمع للألواح الشمسية .

ومن المستهدف تنفيذ المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة 900 ميغاواط وبتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية، وفق نظام المنتج المستقل للطاقة.

وقال “ديوا” في بيان اليوم السبت إنَّ فترة تلقي الخطابات ستمتد حتى ظهر الثلاثاء 1 نوفمبر 2022. مشيرة إلى أنَّ تشغيل المرحلة السادسة سيتم على مراحل بين عامي 2025 و2027.

مجمع للألواح الشمسية

يُذكر أنَّ فترة تلقي خطابات الاهتمام التي أُعلن عنها سابقاً كانت تنتهي يوم الإثنين 10 أكتوبر.

كان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، دشن في أغسطس من العام الماضي، المشروع الأول ضمن المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 300 ميغاواط التي تصل في مراحلها النهائية إلى 900 ميغاواط، باستثمارات تقدر بــ2.058 مليار درهم.

يعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي وفق نظام المنتج المستقل، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وستصل قدرته الإنتاجية الإجمالية إلى 5000 ميغاواط بحلول عام 2030 باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم، بحسب بيان الهيئة.

تصل القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع إلى 1,727 ميغاواط باستخدام الألواح الشمسية الكهروضوئية، وتنفذ الهيئة مشاريع أخرى في المجمع بإجمالي 1.133 ألف ميغاواط باستخدام تقنيتي الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة.

وتقول دبي إنَّ نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة تصل إلى نحو 12.1% من إجمالي مزيج الطاقة في الإمارة، ومن المتوقَّع أن تصل إلى 14% بنهاية العام الجاري.