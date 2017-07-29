دبي تقود مكاسب 6 بورصات فى أسبوع.. وهبوط القاهرة والرياض

خالد بدر الدينصعدت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط، خلال الأسبوع الماضى، بقيادة البحرين ودبى، وهبط مؤشرا بورصتى القاهرة والرياض فقط، وسط تعاملات متواضعة مع استمرار التقلبات فى أسعار النفط وتباطؤ الاقتصادات الخليجية وآفاق غير مشجعة لأرباح الشركات وتفاقم أزمة مقاطعة 4 دول عربية لقطر.

خالد بدر الدين

صعدت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط، خلال الأسبوع الماضى، بقيادة البحرين ودبى، وهبط مؤشرا بورصتى القاهرة والرياض فقط، وسط تعاملات متواضعة مع استمرار التقلبات فى أسعار النفط وتباطؤ الاقتصادات الخليجية وآفاق غير مشجعة لأرباح الشركات وتفاقم أزمة مقاطعة 4 دول عربية لقطر.





ذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بالقاهرة هبط بحوالى 0.7% ليصل إلى 13625 نقطة مع هبوط أسعار أسهم شركة جهينة 4.2%، والبنك التجاري الدولي 1.9%، وجلوبال تليكوم 3%، كما انخفض سعر سهم شركة إيديتا للصناعات الغذائية 4.3% مع نهاية الأسبوع الماضى.

وانخفض أيضًا مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 1.2% لينزل إلى 7175 نقطة مع انخفاض الأسهم بشكل عام، وتفوقت الأسهم الخاسرة الأسهم الرابحة بنسبة 114 إلى 59 سهمًا.

أما البورصات التى حققت مكاسب، اليوم، فقد تصدرتها بورصة البحرين بارتفاع مؤشرها بحوالى 1.1% ليصل إلى 1335 نقطة، بينما كسب مؤشر سوق مال دبي العام أكثر من 0.1% ليسجل 3606 نقاط، وكذلك مؤشر بورصة مسقط تقدم بنفس النسبة ليزداد إلى 5048 نقطة.

وصعد مؤشر سوق مال أبو ظبى العام بحوالى 0.4% ليرتفع إلى 4568 نقطة، كما ارتفع مؤشر بورصة الكويت بنفس النسبة ليسجل 6805 نقاط، لكن مؤشر بورصة الدوحة زاد بنسبة طفيفة بلغت 0.2% ليستقر عند 9563 نقطة.

كان مؤشر بورصة الدوحة قد حقق، منتصف الأسبوع الماضى، أفضل أداء بين بورصات الخليج، وسجل أعلى مستوى إغلاق له منذ 5 يونيو عندما اندلعت أزمة دبلوماسية مع دول عربية مجاورة، لدرجة أنه يقل الآن 3% فقط عن مستواه قبل الأزمة بعد أن سجل هبوطًا يزيد على حوالى 10% منذ أزمة المقاطعة.