دبي تقود معظم البورصات الخليجية للتراجع في ختام التداولات

أنهت أغلب مؤشرات الخليج التعاملات على تراجع في جلسة تداولات اليوم الاثنين مع خشية المستثمرين من أن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة سيقوضان آفاق نمو الاقتصاد العالمي، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وتراجع مؤشر الأسهم السعودية 0.8 % تحت ضغط من هبوط 2.3 % في سهم مصرف الراجحي و3.4 % في سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”.

لكن سهم المملكة القابضة قفز 9.5 % مواصلة مكاسبه من الجلسة السابقة.

ووقع الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال اتفاقا مع صندوق الثروة السيادي في البلاد لبيع حصة 16.87 % من شركة المملكة القابضة التي يملكها إلى الصندوق.

وجاء سعر السهم في الاتفاق متسقا مع سعره عند الإغلاق يوم الخميس الذي كان عند أدنى مستوى في عام. وارتفع السهم 9.9 % أمس الأحد مسجلا 9.99 ريال سعودي بعد الإعلان عن بيع الحصة.

وتراجع مؤشر الأسهم في بورصة أبوظبي 2.2 % بضغط من هبوط 3.8 % في سهم بنك أبوظبي الأول أكبر بنوك الإمارات.

كما هبط المؤشر الرئيسي لبورصة دبي، مركز السياحة والسفر في المنطقة، 2.5 بالمئة مسجلا أكبر تراجع في المنطقة تحت ضغط من هبوط 4.9 بالمئة في سهم بنك الإمارات دبي الوطني .

لكن المؤشر القطري خالف الاتجاه العام في المنطقة وارتفع 1.4 % مدعوما بصعود سهم مصرف قطر الإسلامي 3.5%.

ويقول وائل مكارم كبير خبراء استراتيجيات السوق في (إكسنس) إن السوق القطرية شهدت صعودا بفضل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.

وأضاف :”السوق استفادت أيضا من تحول أوروبا بعيدا عن روسيا بالإضافة إلى تراجع التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط مع استمرار التطور في المحادثات مع إيران”.

وعًبر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن تفاؤله يوم الجمعة بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وأبدى استعداده للمساعدة في هذا الأمر.