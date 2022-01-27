اقتصاد وأسواق

دبي تغرم مؤسس أبراج 136 مليون دولار.. ونقفي يعترض

بسبب أخطاء جسيمة تتعلق بالشركة
المال - خاص 1:05 م, الخميس, 27 يناير 22 1:05 م, الخميس, 27 يناير 22

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فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة قدرها نحو 136 مليون دولار على عارف نقفي مؤسس مجموعة أبراج للاستثمار المباشر.

كما منعت دبي عارف نقفي من القيام بأي نشاط في المركز المالي في الإمارة بسبب أخطاء جسيمة تتعلق بالشركة.

وقالت السلطة إن نقفي اعترض على ما توصلت إليه وإن الطرفين سيلجآن الآن إلى محكمة المركز المالي.

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وأضافت في بيان على موقعها إن العقوبة المالية ستعلق لحين صدور قرار المحكمة في حين أن الحظر على ممارسة النشاط سيظل ساريا.

وقالت سلطة دبي إن نقفي شارك عن علم في تضليل المستثمرين فيما يتعلق بإساءة استخدام أموال أبراج للاستثمار المحدودة وهي شركة مسجلة في جزر كايمان لم تعتمدها سلطة الخدمات المالية.

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وأضافت أن الغرامة الكبيرة المفروضة على نقفي تعكس جسامة هذه المخالفات ومبنية على دخله من مجموعة أبراج.

كما فرضت السلطة غرامة قدرها 1.2 مليون دولار على وقار صديقي المدير السابق في أبراج وحظرت عليه التعامل في مركز دبي المالي العالمي. واعترض صديقي أيضا على قرارات السلطة وسيتم تعليق الغرامة المفروضة عليه لحين صدور قرار المحكمة.

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وعمدت الإمارات في السنوات الأخيرة لإحكام اللوائح فيما يتعلق بالجرائم المالية.

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بقلم المال - خاص

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