أسواق عربية

دبي تعيد فتح 4 شواطئ وحدائق كبرى مع تخفيف قيود «كورونا»

الشواطئ الأربعة هي الممزر وجميرا وأم سقيم وجي.بي.آر
مصطفى الجُدي 1:13 ص, الجمعة, 29 مايو 20 1:13 ص, الجمعة, 29 مايو 20

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أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان إعادة فتح 4 شواطئ ومتنزهات رئيسية وبرواز دبي للجمهور اعتبارا من الجمعة، وذلك في إطار الاستئناف التدريجي للحياة الطبيعية في دبي.

والشواطئ الأربعة هي الممزر وجميرا وأم سقيم وجي.بي.آر.

وشدد المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيانه على “وجوب اتباع الإجراءات والإرشادات الوقائية اللازمة، والالتزام بالتدابير التي توفرها البلدية في المواقع لحفظ سلامتكم”.

في وقت سابق، أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي “دبي للثقافة” افتتاح المتاحف التابعة لها في إمارة دبي بشكل تدريجي، حيث ستبدأ في استقبال الزوار في متحف الاتحاد ومتحف الشندغة اعتبارا من 1 يونيو 2020، وذلك يومياً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الخامسة مساءً، ومتحف المسكوكات من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهراً يومياً من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع.

ويأتي ذلك في إطار الاستئناف التدريجي للحياة الطبيعية في دبي وتماشيا مع قرار المجلس التنفيذي باستئناف الحركة الاقتصادية من الساعة 6 صباحاً وحتى 11 مساءً اعتباراً من الأربعاء.

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بقلم مصطفى الجُدي

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