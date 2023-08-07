دبي تعلن استقبال عدد قياسي من السائحين في النصف الأول

أعلنت دبي عن استقبال عدد قياسي من السائحين الوافدين للإمارة خلال النصف الأول من العام، متفوقة على المستويات التي حققتها آخر مرة قبل انتشار جائحة كوفيد- 19، وهو ما ساهم بدوره في صعود أسعار الغرف الفندقية إلى مستوى مرتفع جديد.

استقبلت الإمارة 8.55 مليون زائر دولي أقاموا لليلة واحدة على الأقل في البلاد، بزيادة 20% عن النصف الأول من العام الماضي، وأكثر من 8.36 مليون سائح زاروا خلال نفس الفترة من عام 2019. وبلغ متوسط أسعار الفنادق اليومية 534 درهماً (145.40 دولار)، بزيادة 20% مقارنة بمستويات 2019.

استقبال عدد قياسي من السائحين

ساهم احتواء الإمارة لأزمة الوباء -إلى جانب سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى جذب الزوار- في حفاظ دبي على مكانتها كأفضل مركز للسياحة والأعمال والتجارة في المنطقة.

في بداية العام الجاري، خفضت حكومة دبي الضرائب على الكحول، مما جعل الإمارة في وضع أفضل لتلبية احتياجات قطاعات أوسع من السوق.

وشكٌل السياح من أوروبا الغربية حوالي 20% من الزائرين الدوليين للإمارة، فيما جاء من روسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق وأوروبا الشرقية نحو 14%.