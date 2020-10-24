أسواق عربية

دبي تطرح حزمة تحفيز جديدة بقيمة 136 مليون دولار لدعم الاقتصاد

مما يرفع مجموع الحُزم التحفيزية لهذا العام إلى 6.8 مليار درهم
هيثم سمير 5:59 م, السبت, 24 أكتوبر 20 5:59 م, السبت, 24 أكتوبر 20

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أعلن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، اليوم السبت، طرح حزمة تحفيز اقتصادية بقيمة 500 مليون درهم (136.14 مليون دولار) لدعم الاقتصاد المحلي، مما يرفع مجموع الحُزم التحفيزية لهذا العام إلى 6.8 مليار درهم، حيبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال الشيخ حمدان “القطاع الخاص شريك رئيسي في مسيرة دبي التنموية واعتمدنا مجموعة من الإعفاءات الجديدة لبعض الرسوم وتخفيض الإيجارات لبعض القطاعات، إلى جانب تمديد صلاحية مجموعة سابقة من الإعفاءات من الرسوم”.

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ونقلت وكالة “وام” الإماراتية عن ولي عهد دبي قوله “تعلمنا من محمد بن راشد أن نستخلص الفرص من جوف التحديات”.

وتابع: “نعمل كمنظومة واحدة متكاملة وهدفنا الأساسي تسريع وتيرة التعافي استعدادًا للمرحلة المقبلة”.

وأضاف: “القطاع الخاص شريك مسيرتنا وعصب اقتصادنا وداعم أساسي للحفاظ على مكتسباتنا. ومرونة اقتصادنا مكنتنا من التكيف مع المتغيرات التي فرضها الواقع الجديد”.

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واستطرد قائلًا “رسالتنا واضحة وتؤكد حرصنا على مصالح مجتمع الأعمال حتى في أصعب الظروف”.

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بقلم هيثم سمير

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