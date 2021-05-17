دبي ترفع الطاقة الاستيعابية لجميع الأنشطة الترفيهية إلى 70%

أعلنت إمارة دبي، اليوم الاثنين، عن رفع الطاقة الاستيعابية لجميع الأنشطة الترفيهية إلى 70% ضمن تخفيف القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا عن عدد من الأنشطة الاقتصادية والفعاليات الاجتماعية.

فتح الأنشطة الترفيهية

ومن المقرر البدء في تطبيق التدابير الجديدة اعتبارًا من اليوم الاثنين 17 مايو، بحسب وكالة بلومبرج.

وبحسب بيان على موقع المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اعتمدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي مجموعة من الإجراءات الاحترازية المُحدّثة بشأن الأنشطة والفعاليات المُقامة في الإمارة خلال الفترة المقبلة، سواء في المنشآت الفندقية أو المطاعم والمرافق، وكذلك الصالات ومراكز التسوق في عموم دبي، في إطار عمليات التقييم المستمرة واتخاذ القرارات المناسبة في ضوء تقارير المتابعة اليومية لتطورات الموقف فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19 سواء داخليًّا أو خارجيًّا.

شملت القواعد العامة، التي تم اعتمادها من قِبل اللجنة العليا خلال اجتماعها، رفع الطاقة الاستيعابية لجميع الأنشطة الترفيهية والمرافق إلى 70%، علاوة على رفع الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية إلى 100%، مع الاستمرار في تأكيد ضرورة الالتزام بمبدأ التباعد الاجتماعي وضرورة وضع الكمامة الطبية.

فيما يتعلق بالمطاعم والمقاهي، نصّت الإجراءات المعتمَدة من قِبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، على ضرورة الالتزام بوجود 10 أشخاص على الطاولة الواحدة في المطاعم كحدٍّ أقصى، كذلك الالتزام بوجود 6 أشخاص على الطاولة الواحدة في المقاهي كحدٍّ أقصى، إضافة إلى السماح بتقديم الوجبات بين الإفطار والغداء.

السماح بإقامة حفلات الأعراس

تضمنت الإجراءات المُحدّثة والمُعتمَدة كذلك السماح بإقامة حفلات الأعراس في الفنادق وقاعات الأفراح على ألا يتجاوز عدد الحضور 100 شخص، وبشرط حصول جميع الحضور والعاملين على لقاح كوفيد- 19، إضافة إلى السماح بإقامة الأعراس في المنازل بحدٍّ أقصى 30 شخصًا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

واعتمدت اللجنة العليا السماح بمزاولة الأنشطة الترفيهية في المطاعم والمقاهي ومراكز التسوق، وفقًا للاشتراطات المُعلنة سابقًا، على أن يكون جميع العارضين أو الفنانين من الحاصلين على لقاح كوفيد- 19، وأن يتم ذلك لفترة تجريبية تمتد لشهر واحد، قابلة للتمديد اعتبارًا من 17 مايو.

وفيما يخص الفعاليات والمناسبات اعتمدت اللجنة العليا السماح بتقديم طلبات التصريح الإلكتروني للحفلات الغنائية والمناسبات الاجتماعية والمؤسسية، بالإضافة إلى السماح بالفعاليات الرياضية المجتمعية وعودة الجماهير لحضور الفعاليات الرياضية، شرط أن يكون جميع الحضور والمشاركين والعاملين من الحاصلين على لقاح كوفيد- 19 والالتزام بـ70% من الطاقة الاستيعابية للمكان، على ألا يتعدى العدد 1500 شخص للأماكن المغلقة، و2500 للأماكن المفتوحة، ويتم ذلك لفترة تجريبية تمتد لشهر واحد، قابلة للتمديد اعتبارًا من اليوم الاثنين.