دبي تدعو من تزيد أعمارهم عن 55 عاما للتقاعد لديها شريطة امتلاك مبلغ مليون درهم

ضمن برنامج سياحي هو الأول من نوعه في المنطقة

أطلقت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي برنامج “التقاعد في دبي”، الموجه لكافة المتقاعدين، وذلك في إطار تعزيز مكانة دبي كوجهة للزيارة مفضلة من قبل الجميع.

وأفادت صحيفة “البيان”، مساء الأربعاء، بأن البرنامج موجه لفئة المتقاعدين، سواء من المقيمين في الدولة أو المقبلين على التقاعد حول العالم، وفق ما نقلته سبوتنيك الروسية.

وووفق المصدر ذاته يعد هذا البرنامج الأول من نوعه على مستوى المنطقة للأجانب الذين تزيد أعمارهم على 55 عاما، حيث يوفر للمقيمين في الدولة ممن بلغوا سن التقاعد، وكذلك كبار السن في جميع أنحاء العالم فرصة الاستمتاع بأسلوب حياة فريد في دبي، وذلك من خلال تعاون مشترك بين دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي “دبي للسياحة” والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.

وعملت “دبي للسياحة” ضمن إطار التشجيع على الاستفادة من البرنامج مع شركائها لتطوير مقومات رئيسية للتسهيل على المتقاعدين اتخاذ مثل هذا القرار المهم في حياتهم، ضمن قطاعات الرعاية الصحية، والعقارات، والتأمين، والبنوك، حيث ستتاح كل هذه العروض التنافسية للمتقاعدين لمساعدتهم على تحقيق أحلامهم والعيش براحة بال.

ومن المقرر أن يحصل الأشخاص الذين يستوفون المعايير والمتطلبات الخاصة بهذا البرنامج على تأشيرة تقاعد قابلة للتجديد كل خمس سنوات، وذلك عند توفر أحد المتطلبات التالية: أن يكون لديه دخل شهري قدره 20,000درهم (حوالي 5500 دولار أمريكي) يكتسبه من الاستثمارات أو المعاشات التقاعدية، أو يمتلك بحسابه مبلغ مليون درهم (حوالي 275000 دولار أمريكي)، أو لديه عقارات في دبي بقيمة مليوني درهم (حوالي 550000 دولار أمريكي).

ويستهدف البرنامج في مرحلته الأولى المقيمين في الدولة ممن عملوا في دبي لأكثر من عشر سنوات وبلغوا سن التقاعد، وأصبحوا على دراية كافية بطبيعة الحياة في دبي وتوجهها العالمي كمركز للابتكار ومدينة حاضنة للإبداع ووجهة متعددة الثقافات تتميز بالأمن والأمان.