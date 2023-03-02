«دبي العقارية» تتعاقد مع «كاد»لإدارة وتشغيل مشروعاتها فى العاصمة الإدارية

أعلنت شركـة دبي العقارية،التعاقد مع شركة كاد،لتقديم أحدث الخدمات الاستشارية لإدارة وتشغيل مشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة،وذلك فى إطار مساعي الشركة التعاقد مع كبرى المؤسسات والشركات محليا ودوليا

ووقع العقد عبدالفتاح المر رئيس مجلس إدارة شركة دبي العقارية، والمهندس هيثم الليثي المدير المفوض بالتوقيع لشركة كاد.

وقال عبدالفتاح المر رئيس مجلس إدارة شركة دبي العقارية،إن التعاقد مع شركة كاد -وهى شركة تعمل في مجال إدارة المراكز التجاریة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط-، يأتى فى إطار استراتيجية الشركة للتعاون مع كبرى الشركات،وتقديم منتج عقاري أكثر تميزا ويحقق أعلى العوائد الاستثمارية للعملاء.

وأضاف أن التعاقد مع شركة كاد يستهدف تقديم وتوفيرالخدمات الاستشارية فى الإدارة والتشغيل لمشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية، وتضم مشروع (OBSIDIER) ويقع بأكثرالمناطق تميزا بالعاصمة الإدارية بمنطقة (الابراج السياحية داون تاون)،ومشروع Capital Dubai Mallوهو أول مشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية والذي تم الانتهاء من نسب الانشاءات ( 100 % )

والمشروع عبارة عن مجمع ترفيهى تجارى بموقع متميز بالـR7 بإطلالة مباشرة على المحورالمركزى والممشى السياحى (الشانزليزيه) .

الليثي:نسعى لتطبيق أعلى المعايير الدولية لإدارة مشروعات دبي العقارية

ومن جانبه، أشاد المهندس هيثم الليثي بالتعاون مع شركة دبي العقارية باعتبارها إحدى كبرى الشركات العقارية في مصر ، مؤكدا على أنها شراكة جديدة وناجحة بين الطرفين،لتقديم أفضل خدمة لمستهدفي الاستثمار في العاصمة الادارية .

وأشار إلى أن شركة كاد بدأت أعمالها في السوق المصری منذ عام 2012 ،واستطاعت بناء قاعدة عملاء كبيرة خلال فترة قصيرة،حتي أصبحت تقدم خدماتها الاستشاریة والإداریة لما یزید عن 20 مركزا تجاريا في مصر، وترتكز خبرة الشركة في مجال الاستشارات الخاصة بالبنیة التحتیة المطلوبة للمراكز التجاریة، انتھاءاٌ بعملية التشغیل.

خبرات ممتدة

وتتمتع دبي العقارية برصيد حافل بإنجازاتها على مدار 25 عاماً،حيث قامت خلالها بتطوير أكثر من 5 مليون متر مربع من الأراضي، وبيع أكثر من 10 الاف وحدة عقارية،وتمتلك الشركة حالياً مجموعة من المشروعات وجميعها تمتاز بالجودة والمواقع المتميزة في مناطق تشهد معدل نمو مرتفع في مصر.

وتميزت الشركة برؤيتها الغير مسبوقة،حيث كان لها الريادة في تقديم مفهوم جديد للمراكز التجارية،والتي تنقل تجربة المراكز التجارية الفريدة من مدينة«دبي» الإمارتية إلى العاصمة الإدارية الجديدة،بمشروعات الشركة« Capital Dubai Mall – OBSIDIER»، وكل هذه المشروعات تعد عنصرا هاما في تغيير خريطة العمران في مصر الحديثة،وتعد بمثابة علامات فارقة في مجال التطوير العقاري.