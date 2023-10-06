دبي العقارية بصدد طرح مشروع سكني متكامل في العاصمة الإدارية الجديدة

تعاقدت شركة دبي العقارية مع مجموعة مع الاستشاريين في المجال العقاري، استعدادًا لإطلاق مشروع سكني في العاصمة الإدارية الجديدة (منطقة R7).

وتضم قائمة الاستشاريين كلا من محمد طلعت رئيس مجلس إدارة شركة MTA للاستشارات الهندسية؛ والشريك التكنولوجي شركة اتصالات مصر؛ والاستشاري المالي و التجاري شركة إتقان للاستشارات المالية والتجارية وتطوير الأعمال لتقديم الاستشارات بناء على الدراسات.

كما تضم شركتي OkoPlan المتخصصة في اللاند سكيب والمساحات الخضراء، وPCE للخدمات الإلكتروميكانيكية.

قال عبدالفتاح المر رئيس مجلس إدارة شركة دبي إن الشركة تبحث دائما عن أفضل الشركاء في كل التخصصات من أجل تنفيذ المشروع السكني الجديد.

وأكد محمد طلعت أن أكبر التحديات التي تواجه الاستشاريين المحترفين هي عدم التزام المطورين بالتصميمات بشكل دقيق، وبالجودة المطلوبة، لكننا وجدنا استجابة واسعة وكبيرة من شركة دبي العقارية لكل مطالبنا ليخرج المشروع السكني بشكل يليق بالشركتين.

فيما أكد باسم الشربيني، رئيس مجلس إدارة شركة “إتقان” للاستشارات المالية والتجارية، أن الشركة تقدم المعلومات والبيانات لشركة دبي العقارية وفقًا للدراسات والأبحاث التي يجريها فريق الأبحاث داخل شركته بهدف تقديم أفضل الحلول والابتكارات لتنفيذها في المشروع السكني الجديد بهدف مساعدة المستثمرين على تحقيق عائد مالي قوي.

مساحات خضراء

فيما أوضح المهندس طارق صبحي، رئيس مجلس إدارة شركة OkoPlan أن استخدامات مساحات خضراء واسعة في المشروع السكني هو أمر هام لما له من أثر نفسي على السكان هذا فضلًا عن مساهمته في الحد من التدهور البيئي الذي يشهده العالم

مؤكدًا أن الشركة تعمل وفقًا نظم ومعايير عالمية وتستخدم تقنيات حديثة في تصميم وتنفيذ المساحات الخضراء التي تهدف للمحافظة على البيئة.

الأمر ذاته أكده المهندس وليد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة PEC للخدمات الإلكتروميكانيكية في مشروع الشركة مشيرًا إلى أن شركته نفذت مشروعات ضخمة داخل وخارج مصر لذا تختار شركائها بدقة هذا فضلًا عن اهتمام الشركة بالاستدامة وبالبيئة حيث تستخدم التقنييات والمعايير العالمية أثناء تنفيذ أعمالها.

دور اتصالات مصر

وخلال المؤتمر أكدت داليا صلاح، رئيس قطاع المجتمعات العمرانية المغلقة لشركة اتصالات مصر، وهي الشريك التكنولوجي للمشروع السكني، أنه لأول مرة تعقد شراكة في العاصمة الإدارية لتقديم الدعم التكنولوجي للمشروع السكني الجديد لمواكبة التطور التكنولوجي الهائل والسريع في مجال البناء، حيث ستعمل على تطوير البنية التحتية التكنولوجية للمشروع وإضافة مميزات جديدة ستنفذ لأول مرة.

مشروعات دبي في العاصمة الإدارية الجديدة

عن آخر تفاصيل مشروع أبراج “أوبسيدير” في منطقة الداون تاون، فقد كشفت الشركة عن الانتهاء من أعمال الحفر للمشروع بالكامل والخوازيق الساندة والبدء في مرحلة الخوازيق العامة فضلا عن تحقيق نسبة مبيعات قوية بالمشروع.

تفاصيل المشروع السكني

وطرحت شركة دبي العقارية، مؤخرًا أحدث مشاريعها في العاصمة الإدراية الجديدة في أخر قطعة أرض بمنطقة الـ R7 بعد نجاحها في تنفيذ 100% من الإنشاءات في مشروع كابيتال دبي مول وبدء أعمال التشطيبات النهائية استعدادًا لتشغيل المشروع.

ويقع المشروع الجديد علي أعلي ربوة في R7 ، حيث يمتد المشروع علي مساحة 36 فدان بعدد 2000 وحدة سكنية، 500 وحدة تجارية، 100 وحدة فندقية بإجمالي مبيعات وصل لـ 8 مليارات جنيه.