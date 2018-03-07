دبي الذكية تستهدف التحول لعاصمة عالمية للبلوك تشين

محمود جمال ومحمد فتحى:



تستهدف مؤسسة حكومة دبى الذكية التحول إلى عاصمة عالمية لتكنولوجيا البلوك تشين، ضمن إستراتيجيتها المستقبلية حتى عام 2021، والتى تسعى من خلالها لأن تكون المدينة الأسعد بدعم من المزايا التنافسية التى تتمتع بها وتوافر مسرعات دعم رواد الأعمال.



وقال مطر الحميرى، نائب الرئيس التنفيذى للمؤسسة، إن الإستراتيجية تعتمد على 3 محاور هى التخطيط الذكى على مستوى المدينة، والمتمثل فى وضع السياسات وقياس التحول الذكى، وإطلاق حزمة من المبادرات والخطط القومية، ومنها التحول إلى البلوك تشين التى أطلقتها الحكومة نهاية عام 2016.



و«البلوك تشين» عبارة عن نظام إلكترونى موحد لإجراء الصفقات أونلاين، وتبادل الأصول مثل الأموال والأسهم والسندات، وتستخدم أكثر من عملة رقمية مشفرة أشهرها «البيتكوين».



وأوضح الحميرى، لـ«المال»، أن تنفيذ هذه المحاور يتطلب خلق بيئة تشريعية محفزة، فضلا عن وضع خطط إستراتيجية لنقل الخدمات الملائمة لها، وتحقيق الريادة العالمية، لافتًا إلى أن حكومة دبى الذكية تلقت خلال العام الماضى 1000 طلب من شركات ناشئة، معظمها من دول أمريكا والأرجتين ضمن تحدى البلوك تشين، الذى أطلقته بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة، ويستهدف جذبها للعمل فى دبى.



وأضاف أنه تم اختيار 21 شركة ودعوتها لزيارة دبى وعرض مشروعاتها فى تقنيات البلوك تشين، بمشاركة ممثلين من الحكومة وغرفة الصناعة والتجارة، وفاز منها ثلاث شركات من خلال التعاون مع شركاء آخرين منهم مثل أورنج وفولكس فاجن.



وفى سياق متصل، لفت إلى سعى دبى بقوة نحو دعم خطة «حكومة بلا أوراق»، بحيث يكون آخر موعد للعمل بالمستندات الحكومية فى مختلف الجهات التابعة لها يوم 12 ديسبمر 2021، اعتمادا على التقنيات الحديثة مثل تكنولوجيا إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية.



وأكد أن الحكومة تمتلك حاليا نظاما إلكترونيا موحدًا لإدارة الموارد والمعلومات الحكومية، يضم 62 جهة حكومية وتدير %95 من ميزانيتها عبر هذا النظام.



وألمح إلى أن كل درهم أنفقته حكومة دبى الذكية على هذا النظام خلال الفترة من 2003 إلى 2015، طبقًا لأحدث الدراسات العالمية، وفر نحو 5.4 درهم بإجمالى وفورات 4 مليارات درهم، معتبرًا أن الجاهزية الرقمية لم تعد خيارا بل دعامة إستراتيجية لاستمرار أعمال الشركات والحكومات ومواكبتها للمستقبل.



كما استشهد بمقولة حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن الابتكار هو الأداة الوحيدة القادرة على تغيير التاريخ، لذلك حرصت حكومة دبى منذ 17 عامًا تقريبًا للتحول الرقمى.