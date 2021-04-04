«دبي» تستهدف زيادة عدد شركات الفنون والآداب إلى 15 ألفا خلال 5 سنوات

صرح حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأن الإمارة تخطط لزيادة مساهمة الفنون الإبداعية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% من 2.6% في غضون السنوات الخمس المقبلة، بحسب وكالة رويترز.

تهدف الخطة إلى زيادة عدد المحترفين في مجالات الإبداع إلى 150 ألفا خلال 5 سنوات

وذكر بيان نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن الخطة التي أعلنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تهدف إلى زيادة عدد الشركات العاملة في مجالات منها الكتب والموسيقى والسينما والفن والتراث والثقافة من 8000 إلى 15 ألفا، وزيادة عدد المحترفين في مجالات الإبداع من 70 ألفا إلى 150 ألفا في غضون خمس سنوات.

تتضمن الخطة تغييرات في البيئة التشريعية والاستثمارية

تتضمن الخطة تغييرات في البيئة التشريعية والاستثمارية وخطوات لجذب المبتكرين والمستثمرين ورواد الأعمال.

ودبي مركز إقليمي للأعمال والسياحة، وهي صاحبة الاقتصاد الأكثر تنوعا في المنطقة الغنية بالهيدروكربونات، وهي كذلك واحدة من أكثر المناطق تضررا من جائحة فيروس كورونا.

اتخذت دبى عددا من الإجراءات لجعل الإمارة أكثر تنافسية إقليميا وعالميا

واتخذت دبي في الأشهر الماضية عددا من الإجراءات لجعل الإمارة أكثر تنافسية إقليميا وعالميا.

يشار إلى أن اقتصاد دبي حقق خلال فترة زمنية لم تتجاوز العقد والنصف، قفزات نوعية شملت جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

ارتفع الناتج المحلى فى دبى من نحو 136 مليار درهم عام 2005 إلى 421 مليار درهم بنهاية 2020

وارتفع الناتج المحلى من نحو 136 مليار درهم في 2005 ليصل إلى أكثر من 421 مليار درهم بنهاية العام الماضي، بنمو نسبته 210%، فيما تضاعفت موازنة حكومة دبي لتصل إلى 57.1% مليار درهم هذا العام، مقارنة مع 18.8 مليار درهم في عام 2006، بنمو 208.6%.

وبالرغم من التحديات العديدة التي واجهها الاقتصاد العالمي خلال هذه الفترة، خاصة الأزمة المالية العالمية في العام 2008 وتداعياتها التي استمرت لسنوات عدة، أظهر اقتصاد دبي قدرة فائقة على مواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية والقفز فوق التحديات، بفضل ما يتمتع به من المرونة التي تشكل الضمانة الرئيسة للازدهار والنمو المستدام.

نجحت دبي في أن ترسخ موقعها في قائمة أكثر 4 مدن مفضلة للزيارة على مستوى العالم

ووفقاً لرصد أجرته صحيفة الاتحاد الإماراتية لتطور أداء القطاعات الرئيسية في اقتصاد دبي خلال السنوات الماضية، والذي اعتمد على البيانات المنشورة والمتاحة، فقد نجحت دبي في أن ترسخ موقعها في قائمة أكثر 4 مدن مفضلة للزيارة على مستوى العالم.

استقطبت دبى خلال الفترة من 2006 وحتى 2019 180 مليون سائح

واستقطبت مدينة دبى خلال الفترة من 2006 وحتى نهاية العام 2019 ما يصل إلى 180 مليون زائر دولي، بمتوسط قدره 12 مليون زائر سنوياً، حيث ارتفع عدد الزوار من نحو 6 ملايين زائر في العام 2006 ليصل إلى أكثر من 16.7 مليون زائر العام الماضي.

وواكب هذا النمو في السياحة نمو مماثل في عدد المنشآت الفندقية الذي ارتفع من 423 منشأة في العام 2006 ليصل إلى 741 منشأة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بنمو قدره 75%، فيما ارتفعت الطاقة الاستيعابية الفندقية من 40 ألفاً و862 غرفة لتصل إلى 126 ألفاً و120 غرفة، بنمو قدره 208.6%.

وحقق مطار دبي الدولي وطيران الإمارات كذلك قفزات متسارعة على صعيد التوسع وحركة المسافرين، فتضاعف أسطول طيران الإمارات ليصل اليوم إلى نحو 270 طائرة.

فيما زادت حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي الذي يتربع على عرش أكبر مطارات العالم في حركة المسافرين الدوليين منذ العام 2014، من نحو 28.7 مليون مسافر في العام 2006، لتصل إلى 86.4 مليون مسافر بنهاية 2019، بنمو نسبته 248%.