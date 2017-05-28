دبى تدشن أول شاطئ ذكى للسباحة الليلية يعتمد على الطاقة النظيفة

وكالات: دشنت مدينة دبى أول شاطئ عام فى المنطقة مخصص لـ"السباحة الليلية"، بمنطقة أم سقيم الأولى، ليُعد الأول من نوعه على مستوى العالم، نظرًا لتصميمه الذكى والصديق للبيئة، إذ يعتمد فى تشغيله على الطاقة النظيفة فقط والمتولدة من الرياح والشمس.…

وكالات:

دشنت مدينة دبى أول شاطئ عام فى المنطقة مخصص لـ”السباحة الليلية”، بمنطقة أم سقيم الأولى، ليُعد الأول من نوعه على مستوى العالم، نظرًا لتصميمه الذكى والصديق للبيئة، إذ يعتمد فى تشغيله على الطاقة النظيفة فقط والمتولدة من الرياح والشمس.

وطبقًا لتقرير نشرته وكالات الأنباء، فالشاطئ يتيح لقاطنى وزائرى مدينة دبى فرصة قضاء تجربة فريدة وممتعة بالاستمتاع بالسباحة ليلاً فى مياه الخليج، فى بيئة آمنة ومهيأة من حيث توفر جميع عناصر ومتطلبات الأمن والسلامة، بحسب ما ورد فى صحيفة “البيان”.