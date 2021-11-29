«دبى العقارية» تطرح برجاً متنوعاً بالعاصمة الإدارية يناير المقبل

تعتزم شركة دبى للتطوير العقارى طرح برج تجارى إدارى وسكنى وفندقى بالعاصمة الإدارية الجديدة فى يناير المقبل.

وقال عبدالفتاح المر رئيس مجلس إدارة الشركة إن البرج يقع فى منطقة الأبراج السياحية فى «الداون تاون» على مساحة 3.5 فدان، فى شارع محمد بن زايد الشمالى.

وأوضح – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن البرج يتكون من دور أرضى و25 طابقا متكررا؛ وتم الانتهاء من تصميمات المشروع من خلال مكتب محمد طلعت للاستشارات والتصميمات الهندسية.

وأفاد بأن المشروع بحجم استثمارات تقدر بنحو 2.5 مليار جنيه، وتستهدف الشركة الوصول لمبيعات بقيمة 4 مليارات.

وتنوى شركة دبى للتطوير العقارى طرح مشروع مخصص لنشاط سكنى فقط فى شهر يونيو المقبل، فى منطقة الحى الثامن بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد «المر» أن المشروع يقع على 48 فدانا، وتصل حجم استثمارات المشروع نحو 2 مليار جنيه، بقيمة بيعية تسجل 4 مليارات.

المر: مفاوضات لنباء تجمع عمرانى وتجارى فى العلمين الجديدة

وعلى صعيد الاستثمار الساحلى، لفت إلى أن الشركة حاليا فى مفاوضات للحصول على قطعة أرض فى العلمين الجديدة، لإنشاء مجتمع عمرانى متكامل ومول تجارى، وخلال شهرين ستتعاقد على قطعة الأرض وتطرح المشروع.

وطرحت شركة دبى للتطوير العقارى مشروع «كابيتال دبى مول» بالعاصمة الإدارية الجديدة فى منطقة الحى الثامن، بتكلفة استثمارية مليار جنيه.

وأوضح «المر» أنه تم الانتهاء من تنفيذ %55 من أعمال الإنشاءات لمشروع «كابيتال مول دبى»، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 500 مليون جنيه.

وتولى مكتب حافظ للتصميمات والاستشارات الهندسية أعمال تنفيذ مشروع “كابيتال دبى مول”، على أن يتم تسليم المشروع بعد 18 شهرا.

و«كابيتال دبى مول» عبارة عن مجمع ترفيهى تجارى بإطلالة مباشرة على المحور المركزى والممشى السياحى، وهو منفذ على مساحة .3.5 فدان بمساحه بنائية 5700 متر مربع للدور، ويتكون من 2 بدروم وأرضى وأول علوى وثانى علوى.

ووضعت الشركة أنظمة سداد مرنة ومتعددة منها %10 مقدم و6 سنوات تقسيط وأيضا 15% مقدم و7 سنوات تقسيط بالإضافة إلى %20 مقدم و8 سنوات تقسيط.

من جانبه، قال المهندس أحمد شاكر رئيس القطاع التجارى، إن الشركة منذ 1997 أوجدت فكرة التطوير العقارى بدمياط وخلق مجتمعات حضارية متكاملة، وأنهت أكثر من 140 مشروعا بالمحافظة وكانت أول خطوة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة نظرا لأهميتها وموقعها الإستراتيجى هو مشروع (capital Dubai mall).

وتمتلك الشركة محفظة أراض كبيرة فى العاصمة الإدارية الجديدة فى أكثر المواقع تميزا حيث تعتبر الشركة من أوائل المستثمرين بالعاصمة، وفق «شاكر».

ولفت إلى أن شركته تستهدف تنفيذ سلسلة من المشروعات متنوعة الأنشطة ما بين السكنى والتجارى.

وقال إن الشركة تسعى للتواجد والاستثمار بالعاصمة الإدارية تماشيا مع سياسة الدولة التنموية فى الاهتمام بمدن الجيل الرابع ولا سيما العاصمة الإدارية الجديدة التى باتت قبلة الاستثمار العقارى ومستقبله بعدما حظت باهتمام الدولة.