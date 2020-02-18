دبلومة «الموانئ الذكية» تنطلق في الإسكندرية بمتدربين من 3 دول

يستهدف التحول الرقمي فى القطاع البحري توفير العديد من الفرص الجديدة لتعزيز الإنتاجية والأداء واستدامة الخدمات اللوجستية

بدأ معهد تدريب الموانئ التابع لأكاديمية النقل البحري الثلاثاء فعاليات اليوم الأول من دبلومة التحول الرقمي نحو موانئ الجيل الرابع – الموانئ الذكية وذلك بحضور عدد 4 متدربين من السعودية و السودان ومصر

ورشة التحول الرقمي بمعهد تدريب المواني



ويستهدف التحول الرقمي فى القطاع البحري توفير العديد من الفرص الجديدة لتعزيز الإنتاجية والأداء واستدامة الخدمات اللوجستية، كما يعمل على تخفيض التكلفة وتوفير المزيد من الجودة والنمو.

وقال الدكتور أكرم سليمان عميد معهد تدريب الموانئ ، إنه تم عقد اتفاق مع مؤسسة ميناء فالينسيا بأسبانيا ؛ لتطوير ورفع كفاءة العاملين بالإدارات العليا والوسطى بالموانئ والهيئات والشركات العاملة فى مجال الموانئ والنقل البحري.

وتستغرق مدة الدبلومة أسبوعين دراسيين، الأسبوع الأول بمقر معهد تدريب الموانئ بالإسكندرية ،والأسبوع الثانى، فى ميناء فالنسيا بإسبانيا

وأشار سليمان إلى أن عملية التحول الرقمي للميناء”Port 4.0″ ناتجة عن الثورة الصناعية الرابعة “Industry 4.0″والتي أصبح الميناء فيها متصل بكل شئ.

وقال إن الجيل الجديد من التكنولوجيا – انترنت الأشياء 5G-IOT))- يتصل بشتى المجالات ،متضمنة الموانئ ،ومعدات النقل، والتداول والتي من خلاله سوف تتعاون السفن والأوناش والحاويات والشاحنات بذكاء مع بعضها البعض للقيام بعمليات الشحن والتفريغ والمناولة والنقل.

يذكر أن معهد تدريب الموانئ يتبع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ويعد واحدا من أهم حقول العمل التدريبي على التكنولوجيا الحديثه فى أنشطة النقل البحري