دبلوماسي روسي: الهجوم على سوريا يؤدي إلى تفاقم العلاقات الدولية

عادل عبد الجواد: دافعت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة "نيكي هيلي" عن حق الولايات المتحدة في الهجوم على سوريا الذى شنته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا فى الساعات الاولى من صباح اليوم.وقالت إن الهدف من الهجوم هو ضمان عدم استمرار بشار الأسد في إلحاق الأذى بمواطنين بلاده" علي حد قولها.

عادل عبد الجواد:

دافعت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة “نيكي هيلي” عن حق الولايات المتحدة في الهجوم على سوريا الذى شنته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا فى الساعات الاولى من صباح اليوم.

وقالت إن الهدف من الهجوم هو ضمان عدم استمرار بشار الأسد في إلحاق الأذى بمواطنين بلاده” علي حد قولها.

وأضافت “لقد بذلنا كل ما في وسعنا لحلها دبلوماسيا، وهددت “هيلي” وقالت إذا استخدمت سوريا الأسلحة الكيميائية مرة أخرى ، فإن الولايات المتحدة مستعدة لشن حرب أخري”.

ومن جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريس” إن الشعب السوري يعاني منذ 8 سنوات ، ويحظر أي استخدام للأسلحة الكيميائية”.

وصرح “فاسيلي نيفزنيا” سفير روسيا لدى الأمم المتحدة بأن تصريحات “هيلي” قاسية ووصف الحرب بأنها “حرب خاطفة”، وأضاف أن “الولايات المتحدة تزيد الوضع سوءا في سوريا وتسبب معاناة المدنيين، والتصعيد الأخير يؤدي أيضا إلى تفاقم العلاقات الدولية.

كما اتهم الدول المعتدية بعدم انتظار نشر نتائج منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية ، التي أجرت تحقيقا في هجوم الأسد، لكنها قررت الهجوم بمبادرة منها، وكان من الممكن أن تتوقف عن القتال في غضون يوم واحد.