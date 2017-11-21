دبلوماسي إسرائيلي: ننتظر أن يولد السادات الفلسطيني

عادل عبد الجواد قال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي "تسيبي هوتوفيلي: "نحن جميعا ننتظر أن يولد السادات الفلسطيني". جاء ذلك في كلمه له في الذكرى الأربعين لزيارة الرئيس المصري، محمد أنور السادات لإسرائيل وأضاف: "ولدت من أجل السلام، لقد ولدت للسلام بسبب قرار اثنين من الزعماء الشجاعين

عادل عبد الجواد



قال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي “تسيبي هوتوفيلي: “نحن جميعا ننتظر أن يولد السادات الفلسطيني”.

جاء ذلك في كلمه له في الذكرى الأربعين لزيارة الرئيس المصري، محمد أنور السادات لإسرائيل

وأضاف: “ولدت من أجل السلام، لقد ولدت للسلام بسبب قرار اثنين من الزعماء الشجاعين “السادات وبيجن” علي حد وصفه، وهذا السلام يدل علي أن إسرائيل دولة تسعى إلى السلام، سعى مناحيم بيجن له، وبذل كل ما في وسعه لنقل الرسالة إلى السادات”. علي حد قوله.





وأشار إلى أن اتفاق السلام بين البلدين مهد الطريق أمام السلام مع الأردن أيضا ومهد علاقه اسرائيل الحالية مع المملكة العربية السعودية، مضيفا “ن” حسبما ذكر “هوتوفيلي”





وأضاف، لقد كنا معتادين على حقيقة أن السلام يتم الحصول عليه بالقوة، وزيارة السادات أكبر مثال على كيفية تحقيق السلام بدون وسطاء”.



قال رئيس الكنيست الإسرائيلي “يويلي ادلشتاين”: “جاء العشرات من رؤساء الدول إلى الكنيست قبل وبعد السادات، ولكن ما حدث هنا منذ 40 عاما كان حدث غير عادي، وذلك بسبب ما تبع تلك الزيارة”.



وأضاف قائلا، فتحت هذه الزيارة بوابة يمر بها قادة إسرائيل ومصر بشجاعة رائعة، وكتبت بعدها الكتب والمقالات التي تحدثت عن زيارة السادات للكنيست”.





