دبلوماسي إسرائيلي: فوز السيسي بانتخابات الرئاسة مضمون بنسبة 100%

عادل عبدالجوادقال المركز الأورشاليمي الإسرائيلي في تقرير له حول العملية الشاملة بسيناء 2018، إن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة مضمون بنسبة 100%، رغم أنه لم يحقق إنجازات مهمة في الحرب على الإرهاب في شمال سيناء، تزامنا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، ويحتاج إلى إنجازات أمن

عادل عبدالجواد

قال المركز الأورشاليمي الإسرائيلي في تقرير له حول العملية الشاملة بسيناء 2018، إن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة مضمون بنسبة 100%، رغم أنه لم يحقق إنجازات مهمة في الحرب على الإرهاب في شمال سيناء، تزامنا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، ويحتاج إلى إنجازات أمنية يمكن أن يقدمها للشعب المصري خلال فترته المقبلة”، حسبما ذكر الموقع.

وتابع المركز الإسرائيلي، سرعان ما تنتهي فترة الثلاثة أشهر التي خصصها الرئيس السيسي لرئيس الأركان الجنرال محمد حجازي في شمال سيناء.



وأضاف متسائلا، هل محو مدينة رفح من الخارطة واستكمال المنطقة العازلة الواسعة بين مصر وقطاع غزة هو “صورة النصر” التي يريد الرئيس المصري تحقيقها قبل الانتخابات الرئاسية؟ ومن الممكن أن يعلن الرئيس السيسي هزيمة الإرهاب في شمال سيناء، ويطلب من الشعب المصري استعادة الثقة في المؤسسة الأمنية المصرية. على حد قوله.

واختتم المركز الإسرائيلي تقريره قائلا: يجب أن ننتظر بضعة أسابيع أخرى لمعرفة ما إذا كان رئيس الأركان المصري قد أوفى بالفعل بمهمة الرئيس السيسي للقضاء على الإرهاب في شمال سيناء أم لا، ومن المحتمل أن يكون هناك قتال دام هناك في الفترة القادمة.