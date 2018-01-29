دبلوماسي إسرائيلي سابق يرجح فوز السيسي بالانتخابات الرئاسية

عادل عبد الجواد





تتابع الصحف ووسائل الإعلام العبرية والقيادات الإسرائيلية عن كثب الاستعدادات للانتخابات المصرية المقرر عقدها في مارس المقبل.



ومن بين الإهتمامات الإسرائيلية بالإنتخابات المصرية، قال “تسفي مازئيل” سفير إسرائيل في مصر سابقا، في مقابلة إذاعية حول الانتخابات المصرية عبر محطة الإذاعة الإسرائيلية “ريشت بيت” :”السيسي رئيس مصري جيد اقتصاديا وأنه يدفع قدما إصلاحات هامة في مصر قبَيل التطوير الاقتصادي”.



وأضاف “مازئيل”، علي السيسي أن يثق بنفسه ويعرف أنه سيتغلب على منافسيه، وأن يعلم أنه قد عمل على التخلص من منافسيه. وأنه كل المرشحين تراجعوا بعد أن تعرضوا للخوف من المواجه أمام الرئيس السيسي”. حسبما ورد بالإذاعة الإسرائيلية.





وكتب المحلل الإسرائيلي، تسفي بارئيل، في صحيفة “هآرتس” أيضا تحليلا حول الانتخابات الرئاسية المصرية تحت عنوان “ميدان التحرير أصبح فارغا”.





وأشار “مازئيل” إلي أن هناك كان عدة مرشحين للرئاسة المصرية ومن بينهم الفريق سامي عنان، الدكتورة الجامعية منى البرنس، ورجل الأعمال محمود رمضان، ولكن انسحب جميعهم الواحد تلو الآخر بسبب التهديدات والضغوطات التي تعرضوا لها. مثلا، رئيس الحكومة السابق، أحمد شفيق.





وأختتمت الإذاعة الإسرائيلية تقريرها قائلة: وسجلت الانتخابات مفاجئة في الدقيقة 90، حيث نجح المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، في تقديم أوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية قبل 5 دقائق من غلق باب الترشح، لينافس السيسي في الانتخابات القريبة”.









