دبلوماسيون و إعلاميون ضيوف فرصة سعيدة

سلوى عثمان: قال أشرف طلبة، مدير فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفنى للمسرح، إن عرض " فرصة سعيدة " حقق خلال أيام قليلة من افتتاحه على خشبة مسرح السلام نجاحا جماهيريا كبيرا ، وكان فى استضافة " فرصة سعيدة" أمس الخميس، العديد من الشخصيات العامة، منهم السفير حبيب الصدر سفير جمهورية العراق بمصر،

سلوى عثمان: قال أشرف طلبة، مدير فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفنى للمسرح، إن عرض ” فرصة سعيدة ” حقق خلال أيام قليلة من افتتاحه على خشبة مسرح السلام نجاحا جماهيريا كبيرا ، وكان فى استضافة ” فرصة سعيدة” أمس الخميس، العديد من الشخصيات العامة، منهم السفير حبيب الصدر سفير جمهورية العراق بمصر، نجاة المرابي الدبلوماسية بجامعة الدول العربية ، العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى السابق، الإعلامى الكبير معتز الدمرداش، الإعلامية الكبيرة أميمة تمام، الإعلامى سمير عمر مدير مكتب سكاى نيوز العربية بمصر، و المهندس طارق سليمان رئيس النادى الثقافى المصرى بنيويورك و مجموعة من أعضاء النادى الثقافى بنيويورك، بالإضافة إلى مجموعة من أسر شهداء الشرطة الذين تمت دعوتهم لحضور العرض تكريما لهم. يذكر أن أحداث العرض تدور فى إطار اجتماعى كوميدى عن رجل 79 عاما، يجد نفسه وحيدا فى منزله دون صحبة أو رفقة إلى أن تحدث له مفاجآت تمنحه فرصة تغيير مصير حياته. “فرصة سعيدة” من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفنى للمسرح، العرض بطولة أحمد بدير، فتوح أحمد، محمد الصاوى، أحمد الدمرداش، إيمان أبو طالب ، خالد محروس، وائل أبو السعود، علي كمالو، لى لى قاسم، بسمة شوقى، موسيقى وألحان وتوزيع إيهاب حمدى، ديكور مصطفى حامد، أشعار أيمن النمر، أزياء هبة طنطاوى، تأليف صلاح عربى ، وفكرة وإخراج محمد جمعة.