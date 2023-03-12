دبلوماسى سودانى: الخرطوم وموسكو تبحثان الانتقال إلى التسويات بالعملات الوطنية

أكد السفير السوداني في موسكو محمد الغزالي التجاني سراج، أن البنكين المركزيين في كل من السودان وروسيا يبحثان استخدام العملات الوطنية في التسويات المتبادلة، بحسب قناة روسيا اليوم.

وقال سراج في حوار مع وكالة “نوفوستي”: “لقد اقترحت روسيا على السودان استخدام نظام تعاملات مالية نعتمد فيه العملات الوطنية. وهذه المسألة قيد المناقشة من قبل البنكين المركزيين في البلدين، وسنرى ما إذا كان ذلك ممكنا”.

وأضاف: “هذه مسألة فنية إلى حد كبير، سيدرسها البنكان المركزيان في البلدين، لمعرفة كيفية عمل هذا النظام، وسنرى النتيجة في المستقبل القريب”.

وفى الشهر الماضى، صرح السفير الخاص بوزارة الخارجية الروسية ورئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الإفريقية أوليج أزوروف بأن روسيا تتفاوض مع العديد من البلدان الإفريقية بشأن التجارة بالعملات الوطنية.

وردا على سؤال بشأن إمكانية التحول إلى التجارة بالعملات الوطنية مع إفريقيا قال أزوروف في حديث لوكالة “سبوتنيك”: “نحن نتفاوض مع العديد من البلدان”.

وأضاف: “بطبيعة الحال، هذه عملية معقدة وتتطلب اتخاذ قرار من قبل كل السلطات التنظيمية الروسية والإفريقية”.