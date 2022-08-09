«دبرت الجريمة سيدة تعمل لديه».. ضبط مرتكبي قتل شخص داخل مسكنه في التجمع الخامس

توصلت الأجهزة الأمنية إلى ملابسات واقعة قتل شخص داخل مسكنه بمنطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة ، بعدما كشفت عن تخطيط سيدة كانت تعمل لديه، وآخرين للجريمة بهدف سرقته، وألقت القبض على المتهمين.

كان قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقى بلاغًا بالعثور على جثة شخص داخل مسكنه ومصاب بجرح في الرأس.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة “شخصين” لهما معلومات جنائية- وسيدتين -جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة.

وأقرت إحدى المتهمات بأنها نظرًا لسابقة عملها طرف لدى المجني عليه، واختمرت في ذهنها فكرة سرقته بالاشتراك مع باقي المتهمين.

وأضافت أنهم استولوا على مبلغ مالي، جهاز آي باد، 4 هواتف محمولة، حافظات نقود، طبنجة صوت، ولاذوا بالفرار.

وبارشادهم ضبط جزء من المبلغ المالي المستولي عليه، جهاز آي باد، 3 هواتف محمولة اشتروها من متحصلات واقعة السرقة، طبنجة صوت بمسكنهم.

وأقروا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي المستولي عليه بشرائهم الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهم، والتخلص من الهواتف المحمولة المستولي عليها، وحافظات النقود بإلقائهم بالطريق العام، واتخذت الإجراءات القانونية.