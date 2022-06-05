«داینامكس» تعلن عن أسعار سيارت «فيات 500X» الجديدة

أرسلت شركة «داینامكس للتوزیع» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «فيات» في مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة التي تضمنت زيادات في أسعار سيارات «فيات 500X» بقيمة تتراوح بين 21.1 إلى 24.1 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال يونيو الحالي.

وصعدت أسعار طرازات «فيات 500X» الفئة الأولى«Entry» إلى 500 ألف جنيه.

وقفزت أسعار سيارات «فيات 500X» الفئة الثانية «H/L» إلى 545 ألف جنيه.

وارتفعت أسعار طرازات «فيات 500X» الفئة الثالثة «Sport» إلى 569 ألف جنيه.

ينتمي طراز «فيات 500X» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة 140 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

أسعار فيات 500

قدرت شركة «داینامكس للتوزیع» أسعار طرازات «فيات 500» الفئة الأولى بنحو 419.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية بـ474.9 ألفًا.

وتعتمد «فيات 500» على محرك رباعى الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 101 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 131 نيوتن/ متر، مزودة بناقل حركة خماسى السرعات.