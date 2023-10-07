«دايو للهندسة والبناء» تتبرع بـ164 ألف دولار لبناء مركز تعليمي للأطفال في العراق

قالت شركة دايو للهندسة والبناء إنها تبرعت لوكالة اليونيسف في كوريا بمبلغ 220 مليون وون (حوالى 164 ألف دولار) لغرض بناء مركز تعليم للرضع والأطفال الصغار في العراق، بحسب وكالة يونهاب.

في أغسطس من العام الماضي، وقعت الشركة مع وكالة اليونيسف في كوريا على اتفاقية للمساهمة الاجتماعية العالمية، وتعهدت بالتبرع بما مجموعه 500 ألف دولار على مدى 3 سنوات.

ومن المقرر استخدام التبرع لإنشاء مراكز لرعاية وتعليم الرضع والأطفال الصغار المجهزة بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي وتدريب المعلمين في 5 مدارس في مدينة الفاو في محافظة البصرة في العراق، ومن المتوقع أن يستفيد منه حوالي 750 طفلا.