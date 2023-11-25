«دايو» للهندسة والإنشاءات تعتزم المشاركة فى مشروع للغاز باليمن

أعلنت دايو للهندسة والإنشاءات، أن رئيس الشركة جونغ وون-جو التقى مع وكيل وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية عبد الحكيم فاضل في القاهرة يوم 22 نوفمبر ووقع معه مذكرة تفاهم للتعاون في “مشروع محطة استقبال الغاز الطبيعي المسال”، وفقا لوكالة يونهاب.

ويهدف المشروع إلى إنشاء قاعدة استقبال الغاز الطبيعي المسال والأنابيب الناقلة لتزويد محطة توليد الكهرباء بالغاز بعدن الصغرى في اليمن.

وناقش الجانبان أيضا سبل التعاون في مشاريع البنية التحتية الإضافية للطاقة، بما في ذلك محطة توليد كهرباء بنظام الدورة المركبة بقدرة 450 ميجاوات.

يذكر أن شركة دايو للهندسة والإنشاءات قامت بإنشاء محطات للغاز الطبيعي المسال في الجزائر وبابوا غينيا الجديدة وسخالين وإندونيسيا، وتنفذ حاليا مشروع بناء قاعدة تصدير الغاز الطبيعي المسال بقيمة 5 تريليونات وون (3.83 مليار دولار) في نيجيريا.

وتخطط الشركة لمواصلة المناقشات على مستوى العمل والتحقيق الميداني مع وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية.