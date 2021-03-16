«دايو لبناء السفن» تحصل على عقود بملياري دولار لبناء 19 سفينة خلال الربع الأول

أعلنت شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية أنها وقعت على عقد بقيمة 265 مليار وون (234 مليون دولار ) لبناء ثلاث ناقلات لغاز البترول المسال (LPG)، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت دايو لبناء السفن إنه بموجب الاتفاق مع شركة أوروبية، ستقوم الأولى بتسليم ناقلات غاز البترول المسال بسعة 91,000 متر مكعب بحلول أكتوبر 2023.

حققت دايو 23% من مستهدفاتها لعام 2021 البالغة 7.7 مليار دولار

ومع الطلب الأخير، حصلت دايو لبناء السفن على عقود بقيمة 1.79 مليار دولار لبناء 19 سفينة، وهو ما يمثل 23% من مستهدفاتها لعام 2021 البالغة 7.7 مليار دولار.

حصلت دايو على عقود بقيمة 972 مليون دولار من الأمريكيتين وأوروبا وآسيا

وقالت دايو لبناء السفن الأسبوع الماضى، إنها حصلت على عقود بقيمة 1.1 تريليون وون (972 مليون دولار) من الأمريكيتين وأوروبا وآسيا لبناء 10 ناقلات نفط عملاقة.

وذكرت دايو أن السفن التي تبلغ حمولتها 300,000 طن ستُشغل بالغاز الطبيعي المسال وأنواع أخرى من الوقود، وسيتم تسليمها بحلول النصف الثاني من عام 2023.

وأوضحت دايو لبناء السفن أنها قامت ببناء 167 وحدة من 870 ناقلة نفط عملاقة أبحرت بنهاية فبراير، مشيرة إلى بيانات صادرة عن خدمة كلاركسون (Clarkson) باحثة السوق العالمية.

وقالت دايو لبناء السفن إنها حصلت خلال العام الحالي على طلبات لبناء 16 سفينة بما يشمل 10 ناقلات نفط عملاقة و 4 سفن حاويات وناقلتي غاز بترول مسال، بقيمة 1.56مليار دولار حتى الآن، ما يمثل 20% من هدفها لعام 2021 البالغ 7.7 مليارات دولار.

رفعت شركات بناء السفن التابعة لإدارة هيونداي للصناعات الثقيلة أهدافها لعقود بناء السفن بأكثر من 40%

يذكر أن شركات بناء السفن التابعة لإدارة هيونداي للصناعات الثقيلة رفعت أهدافها لعقود بناء السفن بأكثر من 40% مقارنة بالعام الماضي، في الوقت الذي يتوقع فيه توسع الصناعة عالميا على خلفية اللوائح البيئية المشددة.

حققت دايو لبناء السفن ما تبلغ قيمته 5.64 مليارات دولار أو 78% من عقودها المستهدفة العام الماضى

وحققت دايو لبناء السفن ما تبلغ قيمته 5.64 مليارات دولار أو 78% من عقودها المستهدفة بقيمة 7.21 العام الماضي.

ويتوقع أن تنضم دايو لبناء السفن إلى شركة هيونداي للصناعات الثقيلة العالمية خلال النصف الأول من العام، إذا تم التصديق على عملية الاستحواذ من قبل الجهات المعنية في الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية.

ويجب أن تخضع عملية الاستحواذ لتصديق من 6 جهات، بما يشمل كوريا الجنوبية والصين وكازاخستان واليابان والاتحاد الأوروبي وسنغافورة. وقد صدقت كل من الصين وكازاخستان وسنغافورة على الاستحواذ في يناير.

يرى مراقبو الصناعة أن اللوائح البيئية المشددة ستدفع العملاء إلى اللجوء إلى شركات بناء السفن الكورية

ويرى مراقبو الصناعة أن اللوائح البيئية المشددة ستدفع العملاء إلى اللجوء إلى شركات بناء السفن الكورية، التي تتمتع بميزة تنافسية في بناء السفن التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال، ما سيدفع بدوره الطلب عليها.

وأظهرت بيانات مقدمة من موقع “كلاركسون للخدمات البحثية” الباحث للسوق العالمية أن شركات بناء السفن الكورية أظهرت أداءً جيدا في يناير، وعادت إلى موقع الريادة على المستوى العالمي من حيث عدد العقود.

بلغ عدد العقود المقدمة إلى الشركات الكورية العاملة فى بناء السفن ما يمثل 54% من الطلب العالمي في يناير

وبلغ عدد العقود المقدمة إلى الشركات الكورية ما يمثل 54% من الطلب العالمي في يناير.

بينما يتوقع أن تشهد الشركات المحلية نقصا في طلبيات البناء المتراكمة في النصف الثاني من العام بسبب تراجع الطلب العام الماضي، وفقا ليانغ جونغ-سو الباحث في كوريا إكسيمبانك للبحوث الاقتصادية في الخارج، داعيا الشركات إلى وضع تدابير استباقية.

وعادة ما يستغرق بناء سفينة جديدة عامين بعد تلقي طلب البناء، وبناء عليه ستبدأ عمليات بناء السفن التي يتعين تسليمها بحلول 2020 خلال النصف الثاني من العام الجاري.