«دايناميكس لينك» تتعاقد على ميكنة شركات المتحدة للخدمات الإعلامية

تعاقدت شركة دايناميكس لينك لحلول التكنولوجيا مع مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية UMS على توريد برامج نظم تخطيط موارد المؤسسات «ERP» إلى 40 شركة تابعة.

قال الدكتور حسام الصماد، الشريك المؤسس لدى دايناميكس لينك، إن الاتفاق مع “المتحدة للخدمات الإعلامية” يستهدف ميكنة إدارة المخازن والحسابات ورواتب الموظفين والأصول الثابتة، موضحًا أن شركته انتهت فعليًا من تنفيذ المرحلة الأولى التى تتضمن الحسابات ودورة العمل الداخلية .

وأكد “الصماد” فى تصريحات خاصة لـ”المال” أن “دايناميكس لينك” تعكف حاليًا على أتمتة شئون الأفراد والرواتب فى جميع فروع المجموعة، لافتًا إلي أن قاعدة عملائها تضم كيانات تجارية من قطاعات اقتصادية مختلفة، منها “داماس للمجوهرات” و”صيدليات القماح” والخطوط الجوية السعودية .

على صعيد آخر، كشف “الصماد” عن نجاح الشركة كذلك فى التعاقد مع اتحاد الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو) لتطوير نظم إدارة الموادر البشرية HR إلكترونيًا.

يذكر أن المتحدة للخدمات الإعلامية شركة مصرية قابضة تأسست فى عام 2016 نتيجة اندماج بين شركتي إعلام المصريين ودي ميديا، وتعمل فى مجال الخدمات الإعلامية والدعاية والإعلان، وتضم تحت مظلتها عدة قنوات فضائية ومؤسسات صحفية ومواقع إخبارية ومحطات راديو، إضافة إلي شركات إنتاج سينمائي، ومنصة واتش آت .