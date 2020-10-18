«داينامكس للتوزيع» تفتتح مركزًا متكاملًا لـ«فيات» بالقاهرة

تعتزم شركة “داينامكس للتوزيع” الوكيل المحلى للعلامة التجارية “فيات” فى مصر، افتتاح مركز متكامل لـ”فيات الإيطالية” على أن يشمل صالة عرض وقسم لأعمال الإصلاحات والصيانات، بجانب منفذًا لبيع قطع الغيار والصيانة بالقاهرة خلال نهاية العام الحالى.

قال عماد حلمى، رئيس الشركة لـ”المال” إن المركز الجديد يأتي ضمن المشروعات التي تجريها “داينامكس أوتو” فى زيادة عدد الفروع ومراكز الصيانة المنتشرة فى مختلف المحافظات التى تأتى إطار رفع مستوى الخدمات المقدمة للعملاء.

وأضاف حلمى أن الفترة الحالية تشهد إجراء أعمال التجهيزات والتشطيبات الخاصة بالمركز المتكامل الجديدة الذي يقام على مساحة 3000 متر، موضحا أنه سيتم إتاحة كافة الخدمات من أعمال الإصلاحات والصيانات وبيع قطع الغيار، بجانب تخصيص صالة عرض مستقلة لسيارات فيات.

وأوضح أن إجمالى حجم الاستثمارات التى سيتم ضخها فى المركز المتكامل الجديد «3S» تقدر بحوالى 75 مليون جنيه، المقرر افتتاحه رسميًا نهاية العام الحالى.

وأشار إلى أن الشركة تولي اهتمامها بالمشروعات التوسعية خاصة فى شبكة الفروع ومراكز الصيانة، وذلك بالتوازي مع اعتماد عدد من الموزعين الجدد وذلك لتدعيم وتعزيز مكانة العلامة الإيطالية إضافة إلى زيادة حجم مبيعاتها فى السوق المحلية.

كشف عن سعى “داينامكس للتوزيع” لافتتاح مركز متكامل لـ”فيات” فى نطاق محافظة الجيزة خلال العام المقبل.

ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت اعتماد عدد من الموزعين الجدد هم “السبع أوتوموتيف، والزغبي للاستيراد والتجارة” لينضما لشبكة التوزيع الرئيسية لـ”فيات” خلال الفترة المقبلة.

بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، احتلت العلامة الإيطالية “فيات” المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعاً في قطاع سيارات الركوب خلال الشهور الثمانية الأولى فى العام الحالى.

يذكر أن مبيعات “فيات” سجلت نموًا بنسبة %242، لتصل إلى 7 آلاف و381 مركبة في السوق المحلية خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى، مقارنة مع 2155 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

فى المقابل، اقتنصت العلامة الإيطالية المرتبة الثانية بقائمة أكثر الماركات الأوروبية المرخصة فى قطاع سيارات الركوب “الملاكى” بواقع 1118 وحدة خلال شهر أغسطس الماضى، وذلك وفقَا للإحصائيات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.