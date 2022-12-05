«داينامكس للتوزيع» تعلن زيادات في أسعار سيارات «فيات تيبو» تلامس 55 ألف جنيه

أخطرت شركة «داينامكس للتوزيع»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «فيات»، شبكة موزعيها المعتمدين، اليوم، بزيادة أسعار سيارات فيات تيبو موديل 2022 بقيمة تتراوح بين 49.9 إلى 54.9 ألف جنيه لبعض الفئات خلال ديسمبر الحالى.

وبحسب القائمة السعرية الصادرة عن «داينامكس للتوزيع»، فإن طرازات «تيبو» لم تتوافر عبر فروع وصالات العرض التابعة لها خلال الفترة الحالية.

أسعار فيات تيبو

الفئة السعر القديم السعر الجديد Entry 500 549.9 Mid 550 599.9 H/L 600 649.9 القيمة بألالف جنيه

أسعار فيات تيبو هاتشباك

الفئة السعر القديم السعر الجديد H/B 550 599.9 HB LONGE 625 679.9 القيمة بألالف جنيه

وتزود فيات تيبو بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 152 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

ودعمت السيارة ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

وتقدم «تيبو» بمجموعة من التجهيزات والكماليات الأخرى، من أبرزها «مثبت سرعة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومصابيح ضباب خلفية، وتكييف هواء يدوي، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج خلفي كهربائي، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، وحساسات ركن خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، ومرآة الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم، وجنوط رياضية 16 بوصة، كما تحتوى على شاشة وسائط تعمل باللمس 5 بوصة، بلوتوث- مخرج AUX، وغيرها».

وزودت طرازات فيات تيبو – الفئة الثانية «A/T Mid»- بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومنها «وسائد هوائية جانبية، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، وجهاز تحديد المواقع (GPS)، ومرايات قابلة للطيّ، وخاصية تشغيل تلقائي للمصابيح الأمامية، تكييف هواء أوتوماتيك، وطاقم اكسسوارات من الكروم، ومسند يد خلفي، وجنوط 17 بوصة».

وتقدم سيارات «تيبو» – الفئة الثالثة «T/L» – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومن أبرزها «حساسات ركن أمامية – زر فصل السينسور بارك- كشف النقاط العمياء – إمكانية الدخول بدون مفتاح KEYLESS ENTRY- عدادات ديجيتال – شاشة وسائط 10 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة الهواتف المحمول أندوريد أوتو وآبل كار بلاي – مقابض الأبواب من النيكل – مدخل USB خلفي، وغيرها».

فيما تزيد الفئة الأعلى ببعض الكماليات الأخرى، من بينها «مرايات جانبية كهربائية، وزجاج خلفي كهربائي، وبلوتوث، ومخرج AUX، ومرآة الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومصابيح أمامية زينون مع إضاءة نهارية LED، وشاشة وسائط تعمل باللمس 7 بوصة، وغيرها».