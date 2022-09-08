«داينامكس للتوزيع» تخطط لافتتاح مركزين لصيانة طرازات فيات.. خلال 2022

قال المهندس عماد حلمى، الرئيس التنفيذى لشركة داينامكس للتوزيع، الوكيل المحلى لـ«فيات» فى مصر، إنه سيتم افتتاح مركزين لخدمات ما بعد البيع لسيارات العلامة الإيطالية، بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية؛ ليكونا جاهزين لاستقبال العملاء قبل نهاية العام الحالى.

عماد حلمى: الشركة تواصل تنفيذ خطتها التوسعية رغم التحديات العالمية والمحلية

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت افتتاح العديد من مراكز الخدمة؛ وأن التحديات التى تواجهها صناعة وسوق السيارات العالمية والمحلية لم تثنِ «داينامكس» عن مواصلة خطتها التوسعية فى مجال خدمات ما بعد البيع والصيانة؛ لضمان الانتشار والوصول للعملاء فى مختلف المحافظات.

يُذكر أن شركة «داينامكس للتوزيع»، أعلنت مطلع العام الجارى عن خطة توسعية فى مجال خدمات ما بعد البيع والصيانة فى محافظات «القاهرة، والجيزة، وأسيوط، والمنيا» باستثمارات تصل إلى حوالى 300 مليون جنيه.

ووفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تصدرت «فيات» قائمة العلامات التجارية الأوروبية الأكثر مبيعًا فى مصر، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري؛ بعدما تمكنت من تسويق 5644 مركبة.

يأتى ذلك؛ رغم أن حلمى أكد أن الشركات الأم للعلامات المتواجدة فى مصر وبينها فيات قامت فى وقت سابق بإلغاء العديد من الطلبيات الخاصة بالوكلاء المصريين، بسبب عدم قدرتهم على الاستيراد لعدم فتح اعتمادات مستندية.

وأضاف أن التسهيلات التى أقرها وزير المالية بشأن الشحنات المتأخرة فى الموانئ تُعتبر خطوة إيجابية نحو تسهيل عمليات الاستيراد، وتلبية احتياجات السوق المحلية من السيارات وغيرها من السلع؛ فضلًا عن أنها ستخفف الأعباء عن كاهل المستوردين الذين يتحملون تكاليف باهظة نظير التخزين فى الموانئ.

كان وزير المالية قد أعلن أمس الأول؛ أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أى شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج ٤» بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارة التجارة والصناعة، مع وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة.

كذلك سيتم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة، مع تعهد مصلحة الجمارك للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ«إذن التسليم»؛ لحفظ مستحقاتها؛ على نحو يُسهم فى إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ «قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات».

وأشار حلمى إلى أن الشركات الأم بانتظار رؤية واضحة بشأن آليات الاستيراد؛ لإدراج طلبيات الوكلاء المحليين ضمن مخططاتها الإنتاجية للعام المقبل؛ وذلك لتجنب تحمل تكاليف إضافية فى حالة إنتاج كميات لمصر دون التمكن من توريدها والاضطرار إلى تخزينها؛ سواء فى الخارج أو فى الموانئ.