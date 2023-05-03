«داينامكس» تعلن الأسعار الجديدة لسيارات «فيات» خلال مايو

أرسلت شركة «داينامكس للتوزيع» الوكيل المحلى للعلامة التجارية «فيات»، لشبكة موزعيها المعتمدين، اليوم، القائمة السعرية الجديدة لطرازات «فيات» المطروحة داخل السوق المحلية خلال مايو الحالى.

أسعار فيات تيبو 2023

وحددت أسعار طرازات

فئة «السيدان» بقيمة تتراوح بين 825 إلى 950 ألف جنيه.

وصعدت أسعار سيارات فيات تيبو فئة «الهاتشباك» لمستوى المليون جنيه،لتباع للمستهلك بأسعار تتراوح من 910 إلى 975 ألف جنيه.

أسعار فيات 500X موديل 2023

وقدرت شركة «داينامكس للتوزيع» طرازات فيات 500X موديل 2023 بأسعار تتراوح بين مليون و200 ألف إلى مليون و350 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال مايو الحالى.

أسعار فيات فيات 500 موديل 2023

وأعلن وكيل «فيات» عن أسعار سيارات فيات 500 موديل 2023 التى يتم تقديمها عبر فئتين، بسعر يبدأ من 900 إلى 950 ألفًا.

وتوضح القائمة التالية، أحدث أسعار سيارات فيات في مصر خلال مايو الحالى: