أعلنت شركة «داینامكس للتوزیع»، الوكيل الحصري للعلامة الإيطالية «فيات» فى مصر، عن أسعار سيارات «فيات 500X» بقيمة تتراوح بين 30 إلى 65 ألف جنيه لمختلف الفئات، على أ، يتم تطبيقها حتى منتصف شهر أبريل المقبل.

بحسب القائمة السعرية الصادرة «داینامكس»، قفزت أسعار طرازات «فيات 500x» الفئة الأولى«Entry» إلى 474.9 ألف جنيه، بدلًا من 409.9 ألفًا سابقًا.

وقفزت أسعار سيارات «فيات 500x» الفئة الثانية «H/L» إلى 519.9 ألف جنيه، مقابل 454.9 ألفُا.

وارتفعت أسعار طرازات «فيات 500x» الفئة الثالثة «Sport» إلى 539.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 509.9 ألفُا.

ينتمي طراز «فيات 500X» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة 140 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «فيات» تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود، نحو 5.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.