«داينامكس»: تستهدف التوسع في قطاع خدمات ما بعد البيع والصيانة

تستهدف شركة “داينامكس” الوكيل الحصري للعلامة الإيطالية «فيات» في مصر، التوسع في قطاع خدمات ما بعد البيع والصيانة إضافة إلى أقامة عدد من الفروع الجديدة خلال الفترة المقبة؛ وذلك بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للعملاء

قال المهندس عماد حلمى الرئيس التنفيذى لشركة داينامكس، أن الشركة تعمل من خلال استراتيجية ترتكز على التوازن في توفير سيارات الركوب «الملاكي»، إضافية المركبات النقل التى تلبي كافة متطلبات العملاء ولاسيما مختلف القطاعات.

جاء ذلك على هامش مشاركة شركة داينامكس الوكيل الحصرى للعلامة الإيطالية فيات وفيات بروفيشنال في معرض الأهرام للنقل الخفيف الذى عقد فى الفترة من 28 الى 30 أكتوبر الماضى.

وأضاف حلمي أن مشاركة داينامكس في المعرض تأتي انطلاقاً من مجموعة من العوامل التي ساهمت بدورها في انتشار سيارات النقل الخفيف المتنوعة التى تتناسب مع كافة متطلبات العملاء والتى من بينها السيارات التجارية متوسطة الحجم المزودة بالعديد من الامكانيات ووسائل الأمان، موضحا أن هناك شريحة كبيرة من المستهلكين تقبل على اقتناء اسيارات النقل في ضوء إدراجها ضمن منظومة النقل التجاري بهدف إيجاد فرصة عمل إضافية لزيادة دخلهم.

وأشار إلى أن الشركة تحرص على توفير كافة سيارات العلامة الإيطالية «فيات» بمختلف أنواعها التى تتماشي أيضًا مع توجهات الدولة في دعم أصحاب المهن الصغيرة والمتناهية الصغر في أعمالهم التي هي جزء لا يتجزأ من استراتيجيتنا المستدامة.

تابع: “تشهد مبيعات السيارات التجارية نمواً ملحوظاً خاصة مع توجه الكثير من المستهلكين على استخدام تلك الفئة من المركبات في أغراضهم التجارية وهو ما يزيد من التزامات الشركة في توفير كافة مطلبات السوق المحلية”.

شاركت شركة داينامكس فى معرض الأهرام للنقل الخفيف عبر أربع طرازات مختلفة من طرازاتها هي «فيات دوكاتو، ودبلو، ودوبلو ماكسي، ودوبلو فان”.

مواصفات فيات دوكاتو

تعد «فيات دوكاتو» السيارة الأوروبية LCV الأولى في العالم ومن أهم ما يميز المركبة هو تنوع أحجامها – حيث تعرض الشركة نموذجاً منها بطول 13 متراً- وبذلك فهي تصلح لإستخدامات متنوعة، كمراكز صيانة أو اسعاف، بالإضافة الي أنها مزودة بمجموعة من وسائل الأمان ومن أبرزها أنظمة منع السرقات ونظام ABS للمكابح ونظام EBD الذي يسمح بتوزيع قوتها على العجلات الأربع.

كما يعرض طراز “دوبلو High Roof Passenger” ذات المواصفات الفريدة التي يمكن تجهيزها لذوى الإحتياجات الخاصة والهمم وكبار السن فضلاً عن أن السيارة الأولي في مصر المصممة بتقنية الرفع الآلي للكرسي المتحرك، و”Doblo Van CNG ” السيارة صديقة البيئة والمجهزة خصيصاً من المصنع بعدد أربع اسطوانات غاز أسفل السيارة و واحد خزان بنزين لتكلفة أقل في المشاوير، بالإضافة الي “دوبلو ماكسي فان” تتمتع بمساحات تخزينية أكبر من مثيلاتها حيث تصل نسبة التخزين بداخلها الي 4,2 متر مكعب.