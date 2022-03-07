«داينامكس» تستثمر 300 مليون جنيه في مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة لسيارات «فيات»

في محافظات القاهرة، والجيزة، وأسيوط، والمنيا

أعلنت شركة «داينامكس للتوزيع»، الوكيل المحلي للعلامة الإيطالية «فيات» في مصر، إنشاء عدد من مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة في محافظات “القاهرة، والجيزة، وأسيوط، والمنيا” باستثمارات تصل إلى حوالى 300 مليون جنيه؛ وذلك في ضوء تغطية كل المناطق بمراكز الصيانة التي يمكن من خلالها رفع مستوى الخدمات المقدَّمة للعملاء.

قال المهندس عماد حلمي، الرئيس التنفيذي للشركة، إن «دايناكس» نجحت، خلال الفترة الماضية، في تحقيق طفرة في مبيعات العلامة الإيطالية في مصر بفضل إستراتيجية الشركة المتطورة التي ترتكز على الاهتمام بالعميل، والاستثمار في توفير مراكز الخدمة، إضافة إلى تقديم الطرازات التي تتناسب مع متطلبات السوق المحلية”.

وأضاف حلمي أن الشركة تسعى للحفاظ النسبي على استقرار أسعار طرازاتها، مقارنة بالماركات الأوروبية التي شهدت ارتفاعات سعرية كبيرة خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن شركته تمكنت من التعامل مع الأزمات العالمية التي واجهت صناعة السيارات عالميًّا التي تتمثل في أزمة نقص المكونات وأجزاء الرقائق الإلكترونية المستخدمة في عمليات التصنيع،

موضحًا أن “داينامكس” ملتزمة أيضًا بالتوسع في حجم الاستثمارات المحلية بناءً على قيم العلامة التجارية.

وبحسب للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، استحوذت «فيات تيبو» على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات سيارات الركوب المتوسطة بنسبة بلغت 29% بإجمالى نحو 1670 مركبة خلال يناير الماضي.

ينتمي طراز «فيات تيبو» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 152 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات «أوتوماتيك».

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «فيات»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.2 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، وذلك عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تقدم طرازات «فيات تيبو» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان والسلامة؛ ومن أبرزها «عدد 6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS- توزيع الكتروني لقوة الفرامل EBD- برنامج التوازن الإلكتروني ESP- نظام مراقبة ضغط الإطارات- حساسات ركن أمامية وخلفية».

وزُودت بمجموعة من التجهيزات والكماليات الأخرى؛ ومنها «مثبت سرعة- مصابيح ضباب أمامية وخلفية- تشغيل تلقائي للمصابيح الأمامية- كاميرا خلفية- زر تشغيل/ إيقاف المحرك- مرايات جانبية كهربائية قلبة للطي- زجاج خلفي كهربائي- مرآة الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم- تكييف هواء أوتوماتيك – طاقم إكسسوارات من الكروم- مقابض الأبواب من النيكل كروم- مسند يد خلفي- جنوط رياضية 17 بوصة».

كما تحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «عجلة قيادة متعددة الوظائف- زر خاص للتحكم في النظام الصوتي- شاشة عدادات ديجيتال – شاشة وسائط وسائط تعمل باللمس 10 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة الهواتف المحمول أندوريد أوتو وآبل كار بلاي- بلوتوث- مدخل USB خلفي- مخرج AUX- جهاز تحديد المواقع (GPS)، وغيرها».