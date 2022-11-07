«داينامكس» ترفع أسعار سيارات «فيات تيبو» بنحو 100 ألف جنيه

أرسلت شركة «داينامكس للتوزيع»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «فيات»، إلى شبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة، اليوم، والتى تضمنت زيادات في أسعار سيارات فيات تيبو موديل 2022 بقيمة بلغت 100 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

أسعار فيات تيبو

الفئة السعر القديم السعر الجديد Entry 400 500 Mid 450 550 H/L 500 600 القيمة بالأف جنيه

أسعار فيات تيبو هاتشباك

الفئة السعر القديم السعر الجديد H/B 450 550 HB LONGE 525 625 القيمة بالأف جنيه

وينتمي طراز «فيات تيبو» لفئة السيارات “السيدان”، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يخرج قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 152 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «فيات»، يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، وذلك عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتقدم طرازات فيات تيبو ببعض المواصفات ووسائل الأمان؛ من بينها «وسائد هوائية للمقاعد الامامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات الأخرى؛ ومنها «مثبت سرعة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومصابيح ضباب خلفية، وتكييف هواء يدوي، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج خلفي كهربائي، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، وحساسات ركن خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، ومرآة الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم، وجنوط رياضية 16 بوصة، كما تحتوى على شاشة وسائط تعمل باللمس 5 بوصة، بلوتوث- مخرج AUX، وغيرها».

ودعمت طرازات فيات تيبو – الفئة الثانية «A/T Mid»- بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومنها «وسائد هوائية جانبية، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، وجهاز تحديد المواقع (GPS)، ومرايات قابلة للطيّ، وخاصية تشغيل تلقائي للمصابيح الأمامية، تكييف هواء أوتوماتيك، وطاقم اكسسوارات من الكروم، ومسند يد خلفي، وجنوط 17 بوصة».

وتقدم «تيبو» – الفئة الثالثة «T/L» – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومن أبرزها «حساسات ركن أمامية – زر فصل السينسور بارك- كشف النقاط العمياء – إمكانية الدخول بدون مفتاح KEYLESS ENTRY- عدادات ديجيتال – شاشة وسائط 10 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة الهواتف المحمول أندوريد أوتو وآبل كار بلاي – مقابض الأبواب من النيكل – مدخل USB خلفي، وغيرها».

وتزيد الفئة الأعلى «H/L» ببعض التجيهزات والكماليات الأخرى؛ ومنها «مرايات جانبية كهربائية، وزجاج خلفي كهربائي، وبلوتوث، ومخرج AUX، ومرآة الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومصابيح أمامية زينون مع إضاءة نهارية LED، وشاشة وسائط تعمل باللمس 7 إنش، وغيرها».