أرسلت شركة «داينامكس للتوزيع»، الوكيل الحصري للعلامة التجارية «فيات» في مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات «فيات تيبو» بقيمة تتراوح بين 45 إلى 55 ألف جنيه لمختلف الفئات، على أن يتم تطبيقها حتى منتصف شهر أبريل.

صعدت أسعار طرازات «فيات تيبو» فئة «A/T» إلى 329.9 ألف جنيه، مقابل 284.9 ألف جنيه.

وقفزت أسعار سيارات «تيبو» فئة «A/T Mid» إلى 372.9 ألف جنيه، بدلا من 326.9 ألفا.

وارتفع سعر طرازات «تيبو» فئة «A/T H/L» إلى 404.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 349.9 ألفًا.

وحددت أسعار سيارات «تيبو» فئة «A/T- H/B» بنحو 349.9 ألف جنيه، مقابل 309.9 ألفًا.

وقفزت أسعار طرازات «تيبو» فئة «HB LONGE» إلى 414.9 ألف جنيه، بدلًا من 359.9 ألف.

تقدم سيارات «فيات تيبو A/T» بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 152 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «فيات»، تسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 11.2 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، وذلك عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.