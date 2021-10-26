سيــارات

«داينامكس» بصدد توريد أول دفعة من «فيات تيبو 2022» للموزعين

عقب الإنتهاء من الإفراج الجمركى عن الشحنات المستوردة
المال - خاص 5:55 ص, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21 5:55 ص, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

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تستعد شركة «داينامكس للتوزيع» الوكيل المحلى للعلامة التجارية «فيات» ، لتوريد أول دفعة من طرازات «فيات تيبو» موديل 2022 لشبكة موزعيها المعتمدين خلال الأيام القليلة المقبلة.

قال أحد موزعى سيارات «فيات»، إنه من المرتقب تسليم الحصص المقررة من طرازات «تيبو 2022» عقب الإنتهاء من الإجراءات الخاصة بالإفراج الجمركى عن الشحنات والكميات المستوردة منها بالموانئ الجمركية.

وأضاف الموزع الذى رفض ذكر اسمه، أنه سيتم توريد طرازات «فيات تيبو» بزيادات سعرية تتراوح بين 5 إلى 20 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

كانت شركة «داينامكس للتوزيع» أعلنت فى وقت سابق عن طرح طرازات «فيات تيبو» موديل 2022 فئات «السيدان» بزيادات سعرية تتراوح بين 5 إلى 7 آلاف جنيه لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 279.9 إلى 319.9 ألف جنيه مختلف الفئات.

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فى المقابل، أقرت الشركة زيادات سعرية على طرازات «تيبو – الهاتشباك» بقيمة تتراوح بين 12 إلى 20 ألف جنيه، لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 299.9 إلى 349.9 ألف جنيه لمختلف الفئات.

تابع أن أسعار طرازات «فيات تيبو» تشهد عدم استقرار داخل السوق المحلية من خلال اتجاه غالبية الموزعين المعتمدين بإقرار زيادات سعرية بشكل غير رسمى على السيارة تحت مسمى -الأوفر برايس- بقيمة وصلت إلى 45 ألف جنيه لبعض الفئات؛ وذلك نتيجة نقص إجمالى الكميات التى يتم توريدها مقارنة بالحصص الموردة مسبقًا.

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ولفت إلى أن سوق السيارات المحلية تعانى بشكل كبير حاليًا من نقص كافة الطرازات المستوردة والفئات المنتجة محليًا وهو ما تسبب فى اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب، والارتفاعات السعرية المتتالية التى يفرضها كلا من الوكلاء والموزعون تحت وطأة نقص المعروض، متوقعا عدم استقرار أسعار السيارات فى ظل تباطؤ حركة الاستيراد وتراجع أعداد الشحنات المستوردة سواء من المركبات الكاملة أو مكونات الإنتاج لدى المنتجين المحليين.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى يتم إقراره على السعر الرسمى للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفورى للعملاء ولعدم الدخول فى قوائم الانتظار.

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يعتمد طراز «فيات تيبو» على محرك رباعى الاسطوانات، سعة 1600 سى سى، ينتج قوة قدرها 110 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 152 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات «أوتوماتيك».

بحسب البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، سجلت إجمالى مبيعات «فيات تيبو» نحو 8 آلاف و708 مركبات خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي.

فى المقابل، بلغ إجمالى عدد الطرازات المرخصة من طرازات «تيبو» نحو 797 سيارة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر سبتمبر الماضى؛ وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.

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بقلم المال - خاص

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