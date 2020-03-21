«دايمًا بخير».. الداخلية تهدي الأمهات في عيدهن أغنية بصوت رامي جمال (فيديو)

طرح قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية أغنية جديدة بمناسبة عيد الأم من إنتاجه، وذلك إهداءً من الوزارة لكل أم مصرية وأم شهيد.

وحملت الأغنية، التي نشرتها وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، عنوان: “دايمًا بخير”.

وكتبت الوزارة على الأغنية كلمات: “كل سنة وكل أم مصرية وأم شهيد بخير، كل سنة ومصر أم الدنيا دايما بخير”.

وأغنية “دايمًا بخير” غناء الفنان رامي جمال، كلمات محمد شرشر، ألحان وتوزيع خالد عز، والتصوير والمونتاج في استديوهات الوزارة.

يذكر أن وزارة الداخلية، طرحت العديد من الأغاني خلال عام 2019 وبداية 2020 بالتواكب مع المناسبات التي تمر بها البلاد، آخرها عيد الشرطة في 25 يناير الماضي.

كانت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، قد أرسلت برقية تهنئة بمناسبة عيد الأم، قائلة: “كل عام وكل أم بخير، كل عام وكل أم حصن أمين لأبنائها وأسرتها، فهي دائماً رمزًا للعطاء، ومصدرًا للحنان والدفء والراحة والسلامة”.

وكتبت قرينة الرئيس، على صفحتها الرسمية عبر فيس بوك: “تحية وتقدير لكل أم، لكل معلمة وقائدة، تحية لمنبع الحكمة والكفاح والتضحية، تحية وتقدير لمن هي مركز وقلب الإنسانية في عيدها”.