«دايموند موتورز» تعلن أحدث أسعار سيارات «ميتسوبيشي إكليبس» خلال سبتمبر

أعلنت شركة «دايموند موتورز»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «ميتسوبيشي» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات ميتسوبيشي إكليبس التى يتم تقديمها عبر 4 فئات داخل السوق المحلية خلال سبتمبر الحالي.

وحددت أسعار سيارات ميتسوبيشي إكليبس الفئة الأولى «Insport» بقيمة بلغت 580 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Inspire» ب630 ألف جنيه.

وقدرت أسعار طرازات «إكليبس» الفئة الثالثة «Instyle» بنحو 670 ألف جنيه، والفئة الرابعة «Infinity» بقيمة 710 آلاف.

وتنتمي ميتسوبيشى إكليبس لفئة السيارات الرياضية «متعدة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيبو، بقوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات “أوتوماتيك”.

وبحسب البيانات المعلنة عن «ميتسوبيشي»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، في غضون 8.6 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.