دايموند موتورز تطرح متسوبيشى ايكليبس كروس منتصف أبريل

شريف عيسىكشف أحد موزعى ميتسوبيشى التابعين لشركة دايموند موتورز، وكيل العلامة اليابانية فى مصر، عن طرح طراز ايكليبس كروس، والمنتمى لفئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض Suv، منتصف أبريل الحالى.وأكد فى تصريح لـ"المال" أن إقبال دايموند موتورز على طرح ايكيلبس كروس جاء بعد إعلان شركة ميتسوبيشى العالم

شريف عيسى

كشف أحد موزعى ميتسوبيشى التابعين لشركة دايموند موتورز، وكيل العلامة اليابانية فى مصر، عن طرح طراز ايكليبس كروس، والمنتمى لفئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض Suv، منتصف أبريل الحالى.

وأكد فى تصريح لـ”المال” أن إقبال دايموند موتورز على طرح ايكيلبس كروس جاء بعد إعلان شركة ميتسوبيشى العالمية عن وقف إنتاج طرازها الشهر لانسر، والذى يعد من أنجح الطرازات التى قدمت من العلامة اليابانية فى السوق المحلية، ورغبة الوكيل فى إيجاد بديل يسهم فى الحفاظ على حصته السوقية بقطاع السيارات.

وكشف الموزع الذى – فضل عدم ذكر اسمه – عن طرح 5 فئات من ايكليبس كروس، والتى من بينها فئة الدفع الرباعى AWD، متوقعاً ان تسهم فى دفع حركة مبيعات ميتسوبيشى محلياً، خاصة فى ظل ارتفاع الطلب على فئة الـ Suv، نظراً لملائمتها لطبيعة الطرق فى مصر.

كما كشف الموزع عن عزم وكيل ميتسوبيشى لتقدم سيارة جديدة ذات سبع مقاعد، تنتمى أيضاً لفئة السيارات الرياضية المتعددة الإستخدمات SUV، بحلول شهر أغسطس على اقصى تقدير.

ووفقاً لاحصائيات مجلس معلومات سوق السيارات “اميك”، تمكنت ميتسوبيشى خلال شهرى يناير وفبراير من العام الجارى من بيع 535 سيارة، مقابل 1083 وحدة مباعة خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة تراجع 51%، بحصة سوقية 3.7% من المبيعات الإجمالية لسوق السيارات.