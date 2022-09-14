«دايموند موتورز» تطرح سيارات «ميتسوبيشي ميراج وأتراج» موديل 2023 (السعر والمواصفات)

أعلنت شركة «دايموند موتورز»، الوكيل الحصرى للعلامة اليابانية «ميتسوبيشي» في مصر، عن طرح سيارات ميتسوبيشي ميراج وأتراج موديل 2023 داخل السوق المحلية.

أسعار ميتسوبيشي ميراج وأتراج

تقدم طرازات ميتسوبيشي ميراج عبر فئة واحدة بسعر 335 ألف جنيه.

في حين، تطرح سيارات ميتسوبيشي أتراج بنحو 320 ألف جنيه.

التصميم الخارجي

السيارتان مزودتان بشبكة أمامية باللون الأسود مع وجود خطوط حمراء على الشبكة الأمامية – مصابيح أمامية هالوجين مع مصابيح ضباب أمامية وخلفية – مرايات جانبية كهربائية – جنوط رياضية 15 بوصة.

أداء المحرك

تم تجهيز ميتسوبيشي أتراج وميراج بمحرك MIVEC مكون من 3 أسطوانات، سعة 1.2 لتر، ينتج قوة تبلغ 76 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 100 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أتوماتيكي 6 سرعات CVT .

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «ميتسوبيشي»، يبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 1 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 22.1 كيلومتر.

مزايا الأمن والسلامة

دعمت طرازات «أتراج، وميراج» بمجموعة من التجهيزات ووسائل الأمن والسلامة؛ من أبرزها «نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS – نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة EBD – نظام الفرملة المساعدة BA – نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS – نظام التحكم النشط بثبات السيارة ASC- نظام التحكم المساعد للصعود على المرتفعات HSA – وسائد هوائية SRS للسائق والركاب – شدادات لأحزمة الأمان».

المقصورة الداخلية

دعمت ميتسوبيشي أتراج وميراج بمقصورة داخلية مريحة التي تتميز بالبساطة والأناقة من حيث المقاعد فقد تأتي السيارة ميتسوبيشي أتراج بمقاعد قماش من اللون الاسود.

أما ميتسوبيشي ميراج تأتي بمقاعد من اللون الرمادي الفاتح، بالإضافة إلي النظام الصوتي مع شاشة كبيرة 7 إنش تعمل باللمس متصلة بالهاتف الذكي (SDA) ويضم أيضاً نظام “أبل كار بلاي” و”أندرويد أوتو” مع شاشة للرؤية الخلفية.

تأتي أيضا ميتسوبيشي ميراج بعجلة قيادة مكسوة من الجلد مطعمة باللون الأسود والفضي.

ألوان ميتسوبيشي أتراج وميراج

تقدم طرازات «ميتسوبيشي أتراج» عبر مجموعة من الألوان المتعددة؛ كالنحو التالي: «أبيض، أسود، فضي، رمادي، أزرق وبنفسجي وأحمر.

أما عن سيارات ميتسوبيشي ميراج تطرح بعدة ألوان ومنها “أصفر، رملي، أبيض، أسود، فضي، رمادي، ازرق وبنفسجي وأحمر”.