«دايموند موتورز» تطرح سيارات «ميتسوبيشي إكسباندر FACE LIFT» موديل 2023.. تعرف على السعر والمواصفات

أعلنت شركة «دايموند موتورز»، الوكيل المحلي للعلامة اليابانية «ميتسوبيشي»، عن طرح سيارات ميتسوبيشي إكسباندر FACE LIFT موديل 2023 والتى يتم تقديمها عبر فئتين داخل السوق المحلية.

أسعار ميتسوبيشي إكسباندر 2023

الفئة السعر Midine 530 highline 560 القيمة بالأف جنيه

كانت شركة «ميتسوبيشي» العالمية أزاحت الستار عن الشكل الجديد من «إكسباندر» عالميًا خلال الربع الأخير من العام الماضى، وشهدت إدخال بعض التعديلات فى الشكل الداخلى والخارجى ومنها تكبير الشبكة الأمامية، وإضافة بعض التجهيزات فى المقصورة الداخلية.

مواصفات ميتسوبيشي إكسباندر

تنتمى ميتسوبيشي إكسباندر لفئة الطرازات العائلية متعددة الأغراض «MPV» مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات 1500 سى سي، ينتج قوة 104 «حصان»، مع عزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر.

ودعمت «إكسباندر» فى جيلها الحالى ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها “وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق «ABS» وتوزيع إلكترونى للفرامل «EBD» ونظام إيموبليزر ضد السرقة”.

وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها «مصابيح ضباب أمامية – مصابيح خلفية LED – أضواء نهارية LED – زجاج خلفى معتم – إمكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – مرايات جانبية كهربائية – حساسات مطر – مكيّف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – مقاعد قماش – طى المقاعد الخلفية – سبويلر خلفى – حساسات ركن خلفية – خاصية إدارة المحرك دون مفتاح – مفتاح ذكى – إمكانية التحكم بالنظام الترفيهى عبر عجلة القيادة – طى المرايات الجانبية كهربائيًّا – شاشة وسائط تعمل باللمس – كاميرا خلفية – ريموت كنترول – جنوط رياضية 16 بوصة».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهى مكون من « 4 مكبرات صوتية – راديو- مشغل MP3 – عجلة القيادة متعددة الوظائف – بلوتوث – مدخل USB – مدخل AUX، وغيرها».

وطبقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» استحوذت «ميتسوبيشى إكسباندر» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات السيارات العائلية «MPV» بنسبة بلغت 51.6% بعدما تمكنت من بيع وتسليم 954 مركبة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى.

المال – خاص