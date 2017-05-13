دايموند موتورز تستكمل إجراءات إصلاح 10,4 ألف سيارة من باجيرو ولانسر

تستكمل حاليًا شركة دايموند موتورز وكيل العلامة التجارية اليابانية ميتسوبيشي إجراءات إصلاح وصيانة نحو 10,4 ألف سيارة من طراز باجيرو ولانسر؛ كان قد تم الإعلان عن استدعائها خلال العام الماضي؛ بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك؛ ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن.

وقال مصدر مسئول بجهاز حماية المستهلك إن وكيل ميتسوبيشي ملتزم بإطلاع الجهاز عن التطورات الخاصة بتنفيذ عمليات الاستدعاء التي تم الإعلان عنها خلال العام الماضي؛ والتي شملت طرازي باجيرو ولانسر.

وأوضح أن شركة دايموند موتورز استدعت خلال العام الماضي 7610 سيارة من طراز ميتسوبيشي لانسر موديل 2003- 2008 لتغيير وحدة بادئ الوسادة الخاصة بالراكب الأمامي المرافق بأخرى جديدة لإمكانية تطاير بعض أجزائها أثناء عملية الانتفاخ عند حدوث ما يستدعي تفعيلها.

وأشار المصدر إلى أن الوكيل نفذ استدعاء آخر لعدد 2258 سيارة من ميتسوبيشي لانسر (جي تي)؛ لتغيير مفجر الوسائد الهوائية للسائق..

وأضاف أن هذا العيب دفع الشركة أيضًا لاستدعاء 524 وحدة من طراز ميتسوبيشي باجيرو موديل 2007-2016.

وأشار إلى أن عدم انتهاء شركة دايموند موتورز من الإصلاحات المقررة بموجب هذه الاستدعاءات يعود بشكل رئيسي إلى العميل الذي يتباطأ في التقدم بسيارته إلى مراكز الخدمة المعتمدة لوكيل ميتسوبيشي؛ موضحًا أن ثقافة الاستدعاءات غير موجودة في السوق المصرية.

وأضاف أن جميع الوكلاء يواجهون نفس المشكلة مما دفع الجهاز للبحث عن وسائل للوصول إلى العملاء لتقديم إرشادات لهم بخصوص الإسراع بالحصول على هذه الخدمات المجانية؛ التي يقدمها الوكلاء بالتعاون مع الشركات الأم في الخارج.

وأوضح أن الشركة ملتزمة بتوفير جميع قطع الغيار المطلوبة لإجراء الإصلاح دون تكبد العميل أي مصروفات؛ موضحًا أنه على العميل الذي يخضع للاستدعاء التواصل مع موظفي خدمة العملاء بغرض التنسيق لحجز موعد لإجراء الصيانة المطلوبة والالتزام بالحضور.

ولفت المصدر إلى أن الجهاز يتابع جميع الاستدعاءات العالمية للسيارات؛ التي تفاقمت خلال العام الماضي؛ بغرض التأكد من وجود سيارات ضمنها في السوق المحلية من عدمه؛ ليتم إلزام الوكلاء بإجراءات الصيانات والإصلاحات المطلوبة عند التأكد من تواجد سيارات معيبة في السوق المحلية.