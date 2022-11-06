«دايموند موتورز» تستعد لطرح «ميتسوبيشى إكسباندر FACE LIFT»

تستعد شركة «دايموند موتورز» الوكيل المحلى للعلامة اليابانية «ميتسوبيشي» لطرح الشكل الجديد من طراز «إكسباندر» خلال الفترة المقبلة.

وقال أحد موزعى «ميتسوبيشي» لـ«المال» إن الوكيل المحلى يترقب بدء عمليات الإفراج الجمركى عن شحنات السيارات المحتجزة بالموانئ والتى من بينها «إكسباندر FACE LIFT» على أن يتم تقديمها رسميًا فى السوق المحلية.

وأضاف أن السبب وراء تأخر طرح الشكل الجديد من «إكسباندر» فى مصر؛ يرجع إلى الصعوبات التى واجهتها شركات السيارات فى إجراءات التسجيل المسبق للشحنات «ACI» التى فرضها وزارة المالية منذ عدة أشهر؛ قائلًا: «بعض الوكلاء المحليين لم يتمكنوا من إدخال طرازاتهم عبر المنافذ الجمركية منذ أبريل الماضى».

كانت شركة «ميتسوبيشي» العالمية أزاحت الستار عن الشكل الجديد من «إكسباندر» عالميًا خلال الربع الأخير من العام الماضى، وشهدت إدخال بعض التعديلات فى الشكل الداخلى والخارجى ومنها تكبير الشبكة الأمامية، وإضافة بعض التجهيزات فى المقصورة الداخلية.

وتنتمى السيارة لفئة الطرازات العائلية متعددة الأغراض «MPV» مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات 1500 سى سي، ينتج قوة 104 «حصان»، مع عزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر.

وتزود «إكسباندر» فى جيلها الحالى ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها “وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق «ABS» وتوزيع إلكترونى للفرامل «EBD» ونظام إيموبليزر ضد السرقة”.

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها «مصابيح ضباب أمامية – مصابيح خلفية LED – أضواء نهارية LED – زجاج خلفى معتم – إمكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – مرايات جانبية كهربائية – حساسات مطر – مكيّف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – مقاعد قماش – طى المقاعد الخلفية – سبويلر خلفى – حساسات ركن خلفية – خاصية إدارة المحرك دون مفتاح – مفتاح ذكى – إمكانية التحكم بالنظام الترفيهى عبر عجلة القيادة – طى المرايات الجانبية كهربائيًّا – شاشة وسائط تعمل باللمس – كاميرا خلفية – ريموت كنترول – جنوط رياضية 16 بوصة».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهى مكون من « 4 مكبرات صوتية – راديو- مشغل MP3 – عجلة القيادة متعددة الوظائف – بلوتوث – مدخل USB – مدخل AUX، وغيرها».

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» استحوذت «ميتسوبيشى إكسباندر» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات السيارات العائلية «MPV» بنسبة بلغت 51.6% بعدما تمكنت من بيع وتسليم 954 مركبة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى.