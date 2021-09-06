«دايموند موتورز» ترفع أسعار سيارات «ميتسوبيشي إكسباندر» بقيمة 5000 جنيه

لتباع للمستهلك من 320 إلى 345 ألف جنيه لمختلف الفئات

أخطرت شركة «دايموند موتورز» الوكيل الحصري للعلامة اليابانية «ميتسوبيشي» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين- بزيادة أسعار سيارات «ميتسوبيشي إكسباندر»، بقيمة بلغت 5000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية خلال سبتمبر الحالى.

وطبقًا للقائمة السعرية الصادرة عن «ميتسوبيشي»، ارتفعت أسعار طرازات «إكسباندر» الفئة الأولى «Midline» إلى 320 ألف جنيه، بدلًا من 315 ألفًا سابقًا.

وقفزت أسعار سيارات «إكسباندر» الفئة الثانية «Highline» إلى 345 ألف جنيه، مقارنة نحو 340 ألفًا.

وينتمى طراز «إكسباندر» لفئة السيارات متعددة الأغراض «MPV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 104 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «ميتسوبيشى»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 13.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.