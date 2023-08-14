«دايموند موتورز» ترفع أسعار سيارات «ميتسوبيشي» بنحو 30 – 75 ألف جنيه

أرسلت شركة «دايموند موتورز» الوكيل المحلى لـ«ميتسوبيشي»، لشبكة موزعيها المعتمدين، اليوم، القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات ميتسوبيشي بقيمة تتراوح من 30 إلى 75 ألف جنيه لمختلف الفئات.

وتتوافر 4 طرازات مطروحة من «ميتسوبيشي» فى السوق المحلية هي «إكليبس كروس، وإكسباندر، أتراج، وميراج».

وبحسب القائمة السعرية الصادرة عن «ميتسوبيشي»، شهد طراز «إكليبس كروس» أعلى زيادة سعرية تقدر بنحو 75 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة في السوق المحلية.

وتوضح القائمة التالية، أحدث أسعار سيارات ميتسوبيشي في مصر خلال أغسطس الحالى: